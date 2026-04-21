Diez años sin Prince: diez curiosidades que no sabías del genio púrpura

A una década de su muerte, la figura del genio de Minneapolis sigue plenamente vigente dentro del pop contemporáneo

'Purple Rain', la obra maestra de Prince: "Esta canción pertenece al fin del mundo"

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A una década de la muerte de Prince Roger Nelson, su figura sigue plenamente vigente dentro del pop contemporáneo. Su manera de disolver fronteras entre funk, rock, soul y electrónica anticipó la lógica híbrida que hoy domina las playlists y los algoritmos. Además, el genio de Minneapolis marcó una forma de entender la música que hoy es norma, la del artista que produce, escribe y controla su propio universo.

Pero su influencia no se queda solo en lo musical. Su estética, atrevida, sensual y sin miedo al qué dirán, abrió camino en la moda y en la forma en que las estrellas se expresan públicamente, jugando con el género y la imagen mucho antes de que fuera habitual. Incluso su relación con internet y la distribución de su música apuntaba a un futuro que hoy es presente. Repasamos algunas curiosidades que siguen haciendo de Prince un referente cultural total.

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Precocidad musical

Su primera canción, 'Funk Machine', la escribió a los 7 años. A tan tierna edad ya tocaba el piano perfectamente. A los 14 dominaba la guitarra y la batería y ya había formado su primera banda, llamada Grand Central. En su álbum de debut, 'For You', tocó los 27 instrumentos que se escuchan.

La triple corona

En 1984 fue el primer artista desde los Beatles en ostentar la triple corona en las listas de la industria del entretenimiento de EEUU. En la semana del 27 de julio su álbum 'Purple Rain' era el más vendido, su sencillo 'When Doves Cry' lideraba el Billboard Hot 100, y la película 'Purple Rain' fue la más taquillera en los cines. La banda sonora se mantuvo en el primer puesto del Billboard 200 durante 24 semanas consecutivas.

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Una rivalidad fascinante

Su relación con Michael Jackson fue una de las rivalidades más fascinantes de la música, una mezcla de respeto mutuo, competencia feroz y choques de ego. El punto más famoso de su historia ocurrió en 1986, cuando Jackson y el productor Quincy Jones le invitaron a hacer un dueto en la canción 'Bad'. Sin embargo, Prince rechazó la propuesta tras escuchar la demo y su línea de apertura: "Your butt is mine" ("Tu trasero es mío").

Compositor de hits con seudónimo

Prince compuso temas muy populares para otros artistas. Es el caso del 'Manic Monday' de las Bangles, el 'Nothing Compares 2 U' de Sinéad O'Connor o 'I feel for you' de Chaka Khan. Algunos de esos grandes éxitos para otros los firmó bajo nombres falsos, como Alexander Nevermind o Christopher.

La censura de 'Darling Nikki'

Esta canción de 'Purple Rain' relataba su encuentro en un hotel con una joven "perversa" que se masturbaba. Tipper Gore, esposa del entonces futuro vicepresidente de EEUU, Al Gore, encabezó las protestas contra esta y otras canciones sexualmente explícitas que llevaron a la famosa pegatina de 'Parental Advisory' que desde ese momento tuvieron que llevar los discos que incluían lenguaje "obsceno".

Talento para el diseño

Además de un músico excelso, Prince también tuvo talento para la invención de instrumentos. De hecho, figura en el registro de patentes norteamericano como diseñador de un particular 'keytar' -mezcla de teclado y guitarra- parecido a la cimitarra. Bautizado como Purpleaxxe, fue el instrumento que inspiró en parte el símbolo que le dio nombre durante parte de los años 90.

Talento para el baloncesto

A pesar de medir solo 1,58 metros, fue un jugador de baloncesto destacado en su equipo de secundaria en Minnesota. Al parecer, era un base excepcional. Su entrenador, Al Nuness, afirmaba que era rapidísimo, tenía un manejo de balón brillante y una gran capacidad para penetrar en la zona y asistir.

Su alter ego femenino

Mientras trabajaba en su álbum 'Sign O the Times', Prince creó un personaje llamado Camille. Grabó canciones con una voz acelerada para que sonara más femenina y planeó un disco completo bajo ese nombre, sin su foto en la portada. El álbum ya tenía números de catálogo asignados y se habían impreso algunas copias de prueba cuando el artista, en un arrebato de indecisión, decidió cancelarlo apenas semanas antes de su lanzamiento.

Religión y autocensura

Tras convertirse en Testigo de Jehová en 2001, Prince dejó de interpretar sus canciones más explícitas y eliminó las groserías de sus letras durante sus conciertos. Incluso instaló un 'frasco de las multas' en su estudio de Paisley Park por si a algún músico o empleado se le escapaba una mala palabra. Lo más increíble para muchos es que una de las personas más famosas del mundo fuese de puerta en puerta en Minneapolis para predicar y entregar folletos de La Atalaya.

El color púrpura

Poco después de su muerte, Pantone creó un tono real de púrpura en su honor, al que se le conocería como Love Symbol #2. El color se inspiró en un piano Yamaha que el músico pensaba llevarse de gira antes de fallecer.