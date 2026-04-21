Juan Arcones 21 ABR 2026 - 07:15h.

Coincidiendo con la nueva película sobre Michael Jackson que además estará protagonizada por su sobrino, repasamos la vida de la hija mediana del cantante: la más famosa y que ha decidido desvincularse del biopic

La impactante revelación de Paris Jackson, hija de Michael Jackson: "Soy adicta al alcohol y a la heroína"

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Pese a que la llamada Gen Z no le conoce tanto, lo cierto es que no ha habido en la historia de la música -y de la cultura pop- alguien como Michael Jackson. No había nadie en el mundo que no le conociera. Y en la actualidad, es imposible que suenen los primeros acordes de ‘Billie Jean’ y no reconocerlos. Ha impactado tanto en nuestra historia que ha trascendido su música y, tras su muerte, se podría decir que se convirtió en leyenda… pero es que ya lo era mucho antes de su trágico final. Polémicas de su vida aparte, su legado no solo ha pervivido gracias a la música, sino también gracias a sus tres hijos: Prince, Paris y Blanket Jackson.

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Aunque, de los tres, la más famosa y reconocible es Paris Jackson. Durante su infancia, Michael Jackson luchó contra viento y marea para mantenerlos alejados del foco mediático y de su tan odiada prensa amarilla. Pero su nivel de exposición era tal que era muy difícil conseguirlo. Era normal verles escondidos tras máscaras, paraguas o incluso sábanas. Lo que fuera para tratar de darles una infancia normal. Hasta que falleció de manera repentina en junio de 2009, tras una negligencia médica por parte del doctor Conrad Murray (fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario).

Durante el funeral, los tres hijos fueron expuestos por la familia Jackson, algo que fue ampliamente criticado por los fans y la prensa, y Paris Jackson tuvo unas sentidas palabras hacia su padre. “Desde que nací, mi papá fue el mejor padre que se pueda imaginar y sólo quiero decirle te quiero mucho”, dijo entre lágrimas la hija mediana del artista. Desde ese momento, su exposición mediática fue en aumento (en contra de los deseos de su padre) y, mientras que sus hermanos tenían un perfil más discreto, Paris Jackson empezó a hacer sus pinitos tanto en el mundo de la publicidad como del modelaje, e incluso en la interpretación.

“Mi padre fue bastante bueno asegurándose de que fuéramos personas cultas y educadas, y no solo mostrándonos todo esa ostentación y el glamour de los viajes de hotel en hotel de cinco estrellas, sino que también vimos países del tercer mundo, vimos el mundo desde varias partes de su espectro”, contó en 'No filter', el programa de entrevistas de Naomi Campbell en Youtube.

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“Nuestro padre nos decía que no había tenido infancia. Siempre fue obligado a estudiar y cantar, mientras que los niños jugaban fuera. Quería que nosotros tuviéramos una infancia normal”, insistió Paris en su primera entrevista tras el fallecimiento de su padre, concedida a Oprah Winfrey, cuando solo tenía catorce años. Tras esas primeras declaraciones, poco a poco el mundo fue conociendo a una de las herederas del artista más famoso de la historia reciente.

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La trayectoria profesional de Paris Jackson

Su primer gran trabajo llegó de la mano de Calvin Klein en una de sus campañas de ropa interior bajo el nombre #MyCalvins, con una una jovencísima Millie Bobby Brown, que solo tenía 14 años. Y, tras este primer contacto con el mundo de la moda, también saltó al mundo del cine y de las series, con ‘Star’, creada por Lee Daniels, o la película ‘Gringo’, participando junto a Charlize Theron. Fue la época en la que surgieron los rumores de una relación con la modelo y actriz Cara Delevigne.

"¿Cuántas veces he dicho que soy parte de la comunidad LGBTQ+? Incluso lo hice encima del escenario", escribió Paris Jackson en sus redes sociales cuando la prensa no dejaba de presionarla para que hablara sobre sus relaciones. ”Hace años que formo parte de esta comunidad. Incluso hablé en una revista sobre mujeres que me gustaban cuando tenía ocho años. Me han sacado fotos besando mujeres en público. Esto ya no es noticia”.

Y es que además habló sobre su bisexualidad en su documental para Facebook Watch ‘Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn’, con el que era por entonces su pareja. “Mi padre me crió en una casa con una mente muy abierta. Yo tenía ocho años y me enamoré de una chica que salía en la portada de una revista. En lugar de gritarme como habrían la mayoría de padres homófobos, bromeaba diciendo cosas como, 'Oh, ya tienes novia’”. Pero su relación duró solo un par de años, hasta que se sintió “tremendamente traicionada” por Glenn, como confesó en el programa de Willow Smith, la hija de Will Smith.

Ha participado en campañas con marcas como Zadig&Voltaire, Bulgari o Desigual, además de trabajar y desfilar con diseñadores como Alexander Wang o Stella McCartney. En el mundo de la interpretación, salvo los proyectos antes mencionados, no ha participado en mucho más aparte de la tercera temporada de la serie ‘Scream’ o en en episodio de ‘American Horror Stories’ de Ryan Murphy. Incluso lo ha intentado en el mundo de la música, sacando su disco ‘Wilted’ en 2020, y llegando a ir de gira con el mítico grupo Incubus. ¿Su trabajo más reciente? El tema ‘zombies’.

Sus polémicas más sonadas

Pero si ha habido momentos recientes en los que Paris Jackson ha saltado a los titulares, ha sido con estas tres polémicas: sus problemas con las drogas, su extraño desplante a Ester Expósito y su negativa a participar en el biopic de su padre.

La cantante y actriz habló el año pasado sobre su adicción al alcohol y a las drogas en un directo en TikTok en el que, ayudándose de la linterna de su teléfono móvil, mostró el interior de su nariz, mostrando lo que ella definió como “tabique perforado”, por culpa de su abuso de la cocaína. “Decir que estoy agradecida es un eufemismo que se queda corto [...] es gracias a estar sobria que he sonreído hoy, que hago música, que me rio, que bailo, que siento el sol en mi piel y me calienta”. Además, afirmó llevar 5 años sobria.

Por otro lado, durante un desfile de Desigual en Barcelona de su colección Primavera/Verano 2025, las redes no dejaron de compartir un video en el que tanto Ester Expósito y Paris Jackson se sentaban una al lado de la otra… y no se dirigían ni la mirada. Pero la actriz española negó que hubiera malos rollos entre ambas en una entrevista para Prez Magazine. “No pasó absolutamente nada, llegamos, nos saludamos y yo por lo menos estaba como incómoda esperando a que nos dejaran tranquilas. No me ignoró, no me molesté, eso todo se lo inventa la gente para enfrentar a mujeres o crear polémica, ruido, donde no hay”.

Por último, Paris Jackson se ha desvinculado por completo del biopic sobre su padre, alegando que Hollywood simplemente vende una fantasía sobre los hechos reales que ocurrieron en la vida del famoso cantante. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis comentarios sobre lo que era deshonesto/no me parecía bien, y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida”, explicó en sus redes.