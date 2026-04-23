Así son los Crocket y Tubbs de la nueva 'Corrrupción en Miami'

Redacción Uppers 23 ABR 2026 - 10:54h.

La nueva adaptación de la mítica serie de los 80 bajo la dirección de Joseph Kosinski llevará por título Miami Vice ‘85

Narcos, new wave y la nueva masculinidad de siempre

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Pocos productos televisivos lograron capturar el pulso de los vibrantes y excesivos años 80 como 'Corrupción en Miami'. La icónica serie creada por Anthony Yerkovic era más que una policial al uso, era una declaración de estilo que combinaba música, moda y crimen bajo el sol implacable de Florida. Pero si hubo un fenómeno que convirtió esta producción en un fenómeno mítico fue la química irresistible entre sus dos detectives protagonistas, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs.

Crokett, interpretado por Don Johnson con su aire despreocupado, su Ferrari y su estética de chulazo hortera, encarnaba el lado más hedonista de la época, mientras que Tubbs, un guapísimo Philip Michael Thomas, aportaba elegancia, inteligencia y contención. Ambos dejaron una huella imborrable en toda una generación, tan honda que cuando Michael Mann, productor de la serie original, les llevó a la pantalla grande veinte años después con los rostros de Colin Farrell y Jamie Foxx aquello no terminó de funcionar.

Regreso al Miami de los 80

Aquel reboot de 2006 optaba por adaptar los personajes al siglo XXI, perdiendo por el camino buena parte del encanto visual y emocional de la propuesta original. Ese error no volverá a cometerse en la nueva versión que prepara Joseph Kosinski ('F-1, la película', 'Top Gun: Maverick') con el título ya oficial de 'Miami Vice '85'.

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La película, producida por Universal Pictures, tiene programado su estreno para el 6 de agosto de 2027 y se filmará especialmente para salas IMAX. El inicio del rodaje está previsto para finales de este año. Según la sinopsis oficial, el filme explorará "el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80", inspirándose en el episodio piloto y la primera temporada de la serie original.

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Talento emergente

La elección de los los nuevos Crockett y Tubbs deja muy claro que la apuesta va en serio. Dos de los actores más destacados del momento serán los protagonistas de la renovada 'Corrupción en Miami'. Michael B. Jordan encarnará a 'Rico' Tubbs', mientras que Austin Butler dará vida a Sonny.

Jordan acaba de obtener el premio Oscar al mejor actor, además del Actor Award de SAG-AFTRA y dos NAACP Awards por su doble interpretación en 'Los pecadores'. Mientras que Butler recibió una nominación al Oscar por su recreación del rey del rock en 'Elvis' y ha trabajado con directores tan reconocidos como Denis Villeneuve, Jeff Nichols o Darren Aronofsky.

Kosinski está entusiasmado por poder trabajar con ambos intérpretes. “Michael es alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo y siempre quise colaborar con él. Austin está demostrando ser un talento a seguir. He admirado mucho sus elecciones”, ha dicho en una entrevista en Variety. Algunas fuentes apuntan incluso la posibilidad de que Tom Cruise, íntimo del director, se involucre en el proyecto haciéndose cargo del rol de villano de la función.

El proyecto pretende recuperar la atmósfera vibrante y el trasfondo criminal que hicieron de la serie original un fenómeno internacional. La elección de los protagonistas y del director sugiere una intención clara de volver a poner de moda para una nueva generación los trajes blancos, coches deportivos, neones y las persecuciones nocturnas.