Qué fue de Don Johnson, el detective más elegante de los 80 en “Corrupción en Miami”

MadridUna de las series más míticas de los años 80 fue ‘Corrupción en Miami’, entre el elenco destaca uno de los detectives, Sonny, interpretado por Don Johnson. Su papel en la serie lo catapultó a la fama al actor, llegando incluso a ganar un Globo de Oro y fue nominado en los Premios Emmy. En una entrevista para la revista 'Paradise' recordaba así la seri que le llevó hasta lo más alto. "No dormí casi durante cinco años. Estaba grabando la mayor parte del tiempo, y luego, los fines de semana, estaba haciendo portadas de revistas o directamente de fiesta...". "De mi vida tengo lagunas, pero la mayoría fueron momentos divertidos y que han merecido la pena".

Tuvo una infancia complicada, hijo de padres casi adolescentes, “Tenía todos los números de la quiniela: abuso, divorcio antes de que yo cumpliera doce, y encima era el más mayor”, aseguró en ‘The Guardian’ hace casi una década, “fue una niñez muy triste. Y cuando te vas de tu casa a los 16 y sin planes y te tienes que defender solo hasta en el colegio, eso te forja el carácter”.

En 1986 ganó un Globo de Oro y, y cuenta también con una estrella propia en el Paseo de la Fama. No obstante, su vida no ha sido un camino de rosas, tuvo que hacer frente a su mayor problema, sus adicciones, e ingresó en la clínica de desintoxicación Betty Ford. Cuando se acabó 'Corrupción en Miami', perdió fuella y, aunque hizo películas como 'Labios ardientes' y 'Dos duros sobre ruedas' e interpretó papeles secundarios en 'Machete' y 'Django desencadenado', nunca recuperó aquella fama de los años 80.

No solo sus papeles como actor y sus adicciones han sido muy sonadas, sus relaciones sentimentales también dieron mucho de qué hablar. Patti D’Arbanville, la cantante Barbra Streisand, con quien grabó el tema 'Till I Loved You', y la actriz Melanie Griffith, con la que estuvo casado dos veces y tuvo a su hija Dakota. Don Johnson asegura que su hija fue concebida durante el rodaje de la película por la que Griffith ganó un Globo de Oro. Y las fechas no mienten. Dakota cumplió 32 años el 4 de octubre pasado. Los primeros años se mantuvieron sobrios y, aunque se divorciaron en 1996, los dos aseguran que se van a amar siempre, como prometieron en el 76, y todavía son grandes confidentes.

Familia,cine y buena vida

Llegó un momento en el que el actor decidió cambiar su vida y empezó un proceso de recuperación junto a su mujer, una profesora de escuela Montessori, Kelley Phleger, con la que tiene hijos, Grace, Jasper y Deacon. Ahora además de en su familia es budista, hace deporte, sigue una dieta equilibrada y, sobre todo, no tienen miedo.

Ahora, asegura, tiene un sólo vicio: el cigarrillo electrónico. A las ensaladas les saca los croutones. También, que vendió sus posesiones más ostentosas: “Mi rancho en Colorado, mis 20 autos, y todas las cosas que definían a Don Johnson”. Además, aunque ya tienen edad de sobra para jubilarse no le ha llegado su momento. El actor está más que motivado con su última serie para Netflix, ‘Doctor Odyssey’

Para el actor su prioridad es disfrutar de tiempo de calidad con su familia y recuperar el tiempo perdido en su juventud donde no pudo estar todo lo que le hubiera gustado con sus hijos. Y aunque ha vendido todas sus grandes posesiones sí que aprovecha todo lo que puede para viajar con los suyos.