Nada como un buen crimen sin resolver: siete novelas negras que te mantendrán pegado al libro

Este Sant Jordi, si eres de los que prefieren tener el pulso acelerado, los giros imposibles y la oscuridad bien administrada, tenemos 7 buenas recomendaciones

Los libros que todos fingimos haber leído (y uno sobre el que solo fingen los escritores)

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El 23 de abril, Cataluña se convierte en el mercado literario más grande y más romántico del mundo. Una rosa y un libro, sin ningún orden específico, es lo que se suele regalar. Por eso, si quien recibe el regalo es de los que prefieren tener el pulso acelerado, los giros imposibles y la oscuridad bien administrada, la novela negra es una apuesta segura. Hemos recopilado siete de las mejores novelas (o sagas) de este género para que no vayas a la librería a ciegas.

Saga Jotadé - Santiago Díaz

El thriller español lleva años sin un personaje tan singular como Juan de Dios Cortés, «Jotadé», el único policía de etnia gitana de su comisaría. La experiencia más brutal de la novela negra: Jotadé, un policía al límite. La primera entrega, Jotadé (Alfaguara), empieza con dos hombres destripados y arrojados desde un puente de la M-30 en una calurosa noche de julio madrileña. Y es que la novela negra española vive un momento especialmente fértil, con autores capaces de atrapar a miles de lectores con historias vertiginosas y personajes memorables, y este es uno de los mejores ejemplos

La segunda entrega de esta saga, El amo (Alfaguara), arranca con el cadáver de una adolescente en una parada de autobús. Se trata de uno de esos thrillers pensados para devorarse en pocos días. Tiene secuestros, crimen en serie, una trama de fondo especialmente perturbadora y un personaje central con suficiente carácter como para sostener saga.

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Saga inspectora Elena Blanco - Carmen Mola

Carmen Mola es el seudónimo con el que los escritores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero publicaron la saga de novelas iniciada con La novia gitana en la editorial Alfaguara. La inspectora Elena Blanco, adicta al karaoke y a la grappa, además de jefa de la Brigada de Análisis de Casos, se ha convertido en uno de los iconos del noir contemporáneo español. Su tetralogía ha vendido más de 600.000 ejemplares desde su publicación. Si alguien todavía no ha leído La novia gitana, Sant Jordi es el mejor pretexto para hacerlo.

Mentira - Juan Gómez-Jurado

Tras el cierre del Universo Reina Roja, con más de 4 millones de ejemplares vendidos en lengua española, Juan Gómez-Jurado presenta un thriller retorcidamente adictivo: Mentira, una novela totalmente independiente que reinventa el concepto de narrador no fiable. La protagonista se llama Eva Ramos (o al menos eso dice) y su trabajo consiste en engañar a todo el mundo. Para algunos, Mentira contiene cuatro libros en uno: un thriller, una historia de supervivencia, un quién-lo-hizo y una novela de iniciación. Publicada en febrero de 2026, es el título más comentado de la temporada.

La chica del lago - Mikel Santiago

Tras el éxito de la Trilogía de Illumbe y El hijo olvidado, con más de 1.500.000 lectores, vuelve el maestro del thriller: Mikel Santiago. Quintana Torres es una escritora de éxito. Los medios la apodan “la nueva reina del thriller”. Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del instituto y le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, una adolescente muerta en extrañas circunstancias cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana: La chica del lago. Publicada en noviembre de 2025, es un domestic noir ambientado en el País Vasco que no da un segundo de tregua.

Trilogía del Baztán - Dolores Redondo

Dolores Redondo es la autora de la trilogía del Baztán: El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. La trilogía ha conseguido vender más de 700.000 copias y ha sido traducida a 39 idiomas. La inspectora Amaia Salazar investiga el asesinato ritual de jóvenes en el valle navarro al que pertenece y del que ha huido toda su vida. La mitología vasca, el paisaje y los fantasmas familiares se trenzan en una de las sagas más adictivas que ha dado la literatura española reciente. Si aún no la has leído, hay que empezar por el principio.

Las buenas intenciones - Víctor del Árbol

Con Las buenas intenciones, Víctor del Árbol cierra la trilogía del «Sicario sin nombre». El sicario decide aceptar un último encargo, mientras que Clara Fité intenta reconstruir su vida en Barcelona. «Un auténtico titán de la novela negra. Si disfrutáis leyendo policial, esta novela es de lo mejor. A mí me atravesó como un rayo», dijo Juan Gómez-Jurado. El noir más social, más literario y más oscuro de esta lista: la elección perfecta para aquellos lectores que quieren ir un paso más allá.

Los hombres que no amaban a las mujeres - Stieg Larsson

Primera entrega de la serie Millennium, el fenómeno literario que atrapó a más de 105 millones de lectores. Harriet Vanger desapareció hace treinta y seis años en una isla sueca propiedad de su poderosa familia. Lisbeth Salander sigue siendo uno de los personajes más poderosos de la historia del género negro. Un clásico imprescindible para quien todavía no lo haya leído y el regalo ideal para quien necesite recordar por qué este género engancha como ningún otro.