Así fue cómo Barbara Streisand encontró el amor de su vida a los 54

Noviazgo tardío, celibato, boda repleta de famosos... Una historia de amor que continúa hoy en día

Elvis, Ryan O'Neal o Don Johnson: los amores de Barbra Streisand hasta llegar a James Brolin

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Hollywood ha presenciado miles de romances, pero pocos se parecen a la historia que comparten Barbara Streisand y James Brolin. Todo comenzó con una cita a ciegas y un comentario sobre un corte de pelo, seguidos de dos años de noviazgo epistolar y un celibato voluntario mantenido hasta la misma noche de bodas. Una historia que podría formar parte del guion de una de sus películas… Y que, de hecho, en cierto modo, lo fue.

La noche del 1 de julio de 1996

"Todo empezó gracias a la insistencia de unos amigos en común, que pensaban que éramos el uno para el otro, y entonces nos invitaron a una cena que hicieron en una mansión en las afueras de Los Ángeles", recuerda la cantante, letrista, actriz, directora, guionista y productora de cine. "Aunque acepté ir al evento, no sabía con quién me iba a encontrar y eso me generó mucha timidez."

La timidez fue tal que Streisand, que por entonces tenía 54 años, decidió escapar al sótano de la casa. En 2021, durante una aparición en The Tonight Show, la actriz confesó que estaba tan nerviosa antes de conocer a Brolin que prefirió matar el tiempo antes de llegar a la mesa: "Nos organizaron una cita a ciegas y yo era tan tímida que entré en la casa y bajé las escaleras para estar con los niños y jugar con ellos hasta que tuve que sentarme a la mesa."

Cuando finalmente se sentó, la sorpresa fue mayúscula. "De verlo en la televisión y en el cine, lo imaginaba como un hombre de cabello castaño ondulado y mucha barba, como a un hombre de las montañas. ¡Pero él lucía completamente rapado! Entonces me atreví, le pasé una mano sobre la cabeza y le dije: ¿Quién demonios te arruinó el pelo? Por suerte él se rió y así rompimos el hielo."

Esa frase improbable fue el inicio de todo. Después, Brolin le contó que fue entonces cuando se enamoró de ella. "A mi novio le gusta escuchar la verdad, lo cual es inusual", contó Streisand entre risas.

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Una relación a distancia, a escondidas y a ciegas

El noviazgo arrancó de una forma tan poco convencional como su primer encuentro. A los dos meses de aquella cita, Brolin tuvo que viajar a Irlanda a filmar el thriller político My Brother's War, ya no en calidad de actor sino de director. Y Streisand debió recluirse en la sala de edición para terminar de darle forma a El espejo tiene dos caras, la comedia romántica que acababa de dirigir y también de coprotagonizar con Jeff Bridges.

Pese a estar separados por miles de kilómetros, el hilo se mantuvo. "Pese a la distancia, nunca perdimos el contacto. Recuerdo haberme quedado dormida una vez en el suelo del baño con el teléfono pegado al oído", le contó la actriz, tiempo después, a la revista People.

La primera vez que la pareja se mostró públicamente como tal fue en el estreno de aquella película, en el Teatro Ziegfeld de Nueva York, el 10 de noviembre de 1996. Más tarde, el 24 de marzo de 1997, Streisand y Brolin asistieron juntos a la ceremonia de los Premios Oscar, donde Celine Dion interpretó el tema "I Finally Found Someone" (Finalmente encontré a alguien), que Streisand había escrito varios meses atrás para El espejo tiene dos caras y que había quedado nominado como Mejor canción. No ganó, pero sin dudas resultó premonitorio en su vida amorosa.

El celibato como señal de seriedad

Uno de los detalles más sorprendentes de su historia fue desvelado por el propio Brolin durante la promoción de las memorias de Streisand, My name is Barbra, publicadas el 7 de noviembre de 2023. El actor reveló que no mantuvieron relaciones sexuales durante los años que duró el noviazgo. Ambos llegaban a la relación tras sus respectivos divorcios y no querían pasar por otro fracaso amoroso. Como dice el actor: "No estaba interesado en involucrarme en una situación pésima."

Finalmente se casaron el 1 de julio de 1998 en una ceremonia celebrada en la mansión de Streisand, rodeados de celebridades como John Travolta, Kelly Preston, Tom Hanks, Rita Wilson, Sydney Pollack y Quincy Jones. Barbra incluso cantó dos canciones dedicadas a su marido. "Probablemente fue la boda más hermosa a la que haya asistido", dijo Travolta a People.

Aquella misma noche, Brolin se sinceraba ante los invitados con una honestidad poco habitual para él: "No se imaginan cuán afortunado soy de que algo así me suceda en esta etapa tardía de mi vida. Con ella cada noche es una aventura y dormir es una pérdida de tiempo. No puedo esperar a verla despierta en la mañana."

Casi tres décadas después, el secreto de su matrimonio sigue siendo tan paradójico como su inicio. "El secreto es escuchar cuidadosamente", comparte Streisand. "Yo creo que para ser un buen actor debés saber escuchar. Y para ser una buena persona, también. Bueno… y para ser un buen compañero de vida se necesita exactamente lo mismo."

Brolin, siempre con más humor, lo resume de otra manera: "La clave del éxito de nuestro matrimonio se reduce a tres palabras: un buen colchón. Por eso siempre digo que ha sido nuestra mejor inversión como pareja. Es que ambos somos perezosos. Nos gusta mucho dormir hasta tarde."