El artista dio un gran espectáculo donde los homenajes y la nostalgia han sido el plato fuerte

La lucha de Dani Martín contra la depresión: sus años de terapia, el momento en que tocó fondo y su momento actual

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Dani Martín sigue con su gira 25 ptos años, un recorrido musical con el que celebra un cuarto de siglo en la industria. La última parada ha sido en el Navarra Arena, Pamplona. El artista dio un gran espectáculo donde los homenajes y la nostalgia han sido el plato fuerte, según informa 'Cadena Dial'.

"¿Ves las caras de la gente del público? Cómo que sí las veo; es lo que me alimenta para sacar la voz, para conectarme. Es el momento en el que me expreso de la mejor manera en mi vida. Estuvimos conectados una noche más, mi sueño cumplido", ha dicho en las redes sociales.

Dani Martín, sobre Boni: "Me fundí en un abrazo precioso con su mujer"

Dani Martín no se olvidó de aquellos artistas que se convirtieron en su inspiración durante su carrera. Entre ellos estuvo Barricada, a quien le rindió tributo al cantar En blanco y negro. Y también le dedicó unas palabras a Boni, guitarrista, cantante y fundador de la banda, fallecido en 2021.

"El sábado se cumplían 44 años desde que empezaron como banda y, minutos antes de salir a escena, @maryamaro me dice está aquí la mujer de Boni, integrante de Barricada, que nos dejó hace no mucho. Me fundí en un abrazo precioso con ella, al volver al camerino donde estábamos calentando toda la banda con nuestros instrumentos. Propuse preparar la intro de En blanco y negro, canción mítica de los Barri: quedamos en hacer solo la intro y ver qué pasaba… y pasó", dijo el cantante.

Dani Martín transformó su concierto en un lugar de culto donde los fans fueron la prioridad del cantante. Una noche mágica que, sin duda, se quedará como un gran recuerdo para muchos.