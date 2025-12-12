Alberto Rosa 12 DIC 2025 - 22:57h.

Los asistentes al Movistar Arena han cantado el mítico tema de Extremoduro antes del concierto de Dani Martín

Robe Iniesta tendrá un "sentido homenaje" el domingo 14 de diciembre en Plasencia: el comunicado de Extremoduro

Semana triste para la música y el rock español. Tras la muerte el pasado martes del guitarrista y líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, a los 70 años, el miércoles despertamos con otra muy triste e inesperada noticia, el fallecimiento de Robe Iniesta, líder de la mítica banda Extremoduro.

Con un emotivo comunicado, su entorno y familiares anunciaron la noticia. "Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", escribieron en la nota publicada en la página web, que no informó sobre la causa de la muerte.

Entre las numerosas despedidas y homenajes por parte de músicos y personalidades de la cultura, destacó la de Dani Martín. "Me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida". Son solo algunas de las palabras de la desgarradora carta de despedida que publicó en sus redes sociales el que fuera líder de El Canto del Loco.

Miles de personas entonan 'Si te vas' en el Movistar Arena

Este viernes 12 de diciembre, el músico madrileño ha ofrecido un nuevo concierto en el Movistar Arena de Madrid, recinto que ejerce de residencia por su gira '25 p*t*s años'. En este tour, el músico hace un repaso de toda su carrera, incluyendo los éxitos que llevaron a la cima a 'El canto del loco'.

Pero, el emotivo momento de este concierto ha ocurrido cuando, antes de empezar el show, por los altavoces del Movistar Arena han sonado a todo volumen 'Si te vas...', mítica canción de Extremoduro de su disco 'Material defectuoso' (Warner Music, 2011).

Tal y como se puede ver en un vídeo difundido por el Movistar Arena', unas 15.000 personas, el aforo del recinto, han cantado a toda voz este himno intergeneracional, dejando un emotivo momento para el recuerdo y homenaje del líder de Extremoduro.

Homenaje a Robe este domingo en Plasencia

Este mismo viernes, el entorno del cantante ha informado en las redes sociales del músico y de Extremoduro que su homenaje será este próximo domingo día 14 de diciembre en Plasencia, aunque aún no se han desvelado más detalles.

“Mañana estaremos en disposición de indicaros el lugar y la hora”. El grupo agradece las respuestas de apoyo que han recibido tras el fallecimiento de Roberto Iniesta Ojea: “Gracias por todo vuestro cariño y apoyo estos días tan difíciles y tan tristes”.