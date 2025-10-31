Celia Molina 31 OCT 2025 - 11:54h.

El cantante ha dado una extensa entrevista en el podcast de José Ramón de la Morena, donde ha hablado de su hermana fallecida

El lado menos conocido de Dani Martín: su carrera como escritor en silencio

Pocas horas antes de estrenar su nueva canción 'Veinticinco', Dani Martín dio una extensa entrevista en el podcast de José Ramón de la Morena, 'Resonancia de Corazón', donde hizo impactantes declaraciones sobre sus vivencias más íntimas. No es la primera vez que el cantante habla de lo dura que fue para él la repentina muerte de su hermana, Miriam, que falleció de un infarto cerebral cuando apenas tenía 35 años. Esta pérdida supuso para él un antes y un después en su vida y en su carrera, pues llegó en un momento en el que él ya estaba "cansado" de la fama y de la parte más comercial de su profesión. Sin embargo, el mayor detonante para abandonar el grupo fue, sin duda, la reacción de su manager:

"Cuando murió mi hermana, había una gira planeada de cien galas y yo dije que yo no podía hacer una gira así en el estado de ánimo en el que me encontraba. Todos lo entendieron bien, mi primo, Chema; el único que no lo entendió fue el manager de 'El Canto del Loco', que era la única persona que, en ese momento, tenía el pensamiento puesto en otra cosa. En el fondo, se lo agradezco porque, con el tiempo, he aprendido a saber lo que quiero y lo que no quiero. Hacia mi primo David y hacia Chema tengo un respeto absoluto por su forma de ser, pero, con respecto a otras formas de pensar, no puedo tenerlo", ha confesado en el podcast, aún con un resentimiento visible.

"Probé las drogas para llamar la atención de mis padres"

Dani Martín también se ha sincerado sobre los aspectos más polémicos de su adolescencia, cuando tomó la decisión de decir un gran "no" a las drogas. Un mensaje que puede ser más que efectivo para todos aquellos jóvenes que, como él, se hayan expuesto al consumo a edades demasiado prematuras. Aunque ha asegurado que 'En el Canto del Loco', "nunca entraron las drogas" - pues hoy sus excomponentes no estarían en el buen estado de salud en el que se encuentran - sí que ha confesado que "tonteó" con dichas sustancias en la adolescencia:

"Yo sí tonteé con las drogas en mi adolescencia para llamar la atención de mis padres. Era un niño que necesitaba más límites que mi hermana, por ejemplo. Tal vez, yo era un chaval más vulnerable y sensible pero el miedo a todo que siempre he tenido en la vida, fue el que me salvó de no quedarme anclado en esas cosas. De repente, cuando llegó 'El Canto del Loco' yo sabía que mi trabajo era ese y que si quería cantar al día siguiente, tenía que dormir", ha dicho, orgulloso de haber priorizado su salud, física y mental.

Tales declaraciones las hizo poco antes de lanzar su nuevo tema, Veinticinco, que él mismo ha presentado en sus redes sociales con el siguiente texto: "Veinticinco es un homenaje a los seres humanos que sienten cosas especiales al oír una canción mía. Habla de aquellos momentos de felicidad y juventud, de la forma de dar like de nuestra época, de cómo nos comunicábamos, de las canciones que a día de hoy hemos ido coleccionando y que forman un álbum de fotos. De los amigos que han hecho ellos, ellas y yo. Muchos son parte de mi vida, amigos, amigas, cariño, recuerdos, sentimientos…. Y siguen siendo seguidores de mis canciones, las verdaderas protagonistas de todos estos años. Gracias por la empatía, por el calor y por dejarme vivir de mi sueño".