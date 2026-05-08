Ni Hendrix ni Van Valen: el mejor solo de guitarra de la historia, según ‘Rolling Stone’

Redacción Uppers 08 MAY 2026 - 12:00h.

Los solos memorables no son necesariamente los más veloces, sino los que saben construir un discurso

‘Clapton is God’: la historia del grafiti más icónico de la historia del rock

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En el imaginario del rock, el solo de guitarra es algo más que un simple peaje instrumental para que el cantante descanse y eche un trago. Cuando llega el momento del guitarrista este emerge como una irrupción casi mística, una suspensión del tiempo donde el instrumento ejerce de médium de la emoción pura. Desde los pioneros del blues eléctrico hasta los virtuosos del hard rock, el solo es ese instante donde se decide si la canción es solo buena o es excelente.

Persisten, sin embargo, algunas ideas erróneas. Por ejemplo, que el solo es mejor cuanto más rápido o técnicamente complejo resulta. La historia demuestra que a veces menos es más. Los solos memorables no son necesariamente los más veloces, sino los que construyen un discurso en base al fraseo, la dinámica, el timbre y, sobre todo, la intención. En muchos casos, una sola nota bien colocada puede tener más impacto que una ráfaga de enrevesadas escalas.

En ese sentido, 'Rolling Stone' ha publicado una ambiciosa lista con los 100 mejores solos de guitarra de la historia, atravesando géneros y décadas, desde el blues hasta el funk, pasando por el rock clásico y el heavy metal. Y, sorpresa, en lo más alto no está ninguno de los sospechosos habituales. Ni Jimi Hendrix, ni Jimmy Page ni Eddie Van Halen. Repasemos el top-10 en orden descendente.

10. The Beatles - While My Guitar Gently Weeps (1968)

Es un tanto irónico que el mejor solo de Eric Clapton para 'Rolling Stone' sea el que tocó en este tema del célebre 'White Album' de los Beatles. Pero no se puede negar que es un fraseo exquisito que hace justicia al título de la canción. George Harrison, autor del tema, le invitó a tocar en el estudio con los 'Fab Four', ante la estupefacción del propio Clapton, que exclamó "¡Nadie toca en las sesiones de los Beatles!". Ante lo cual George se encogió de hombros y respondió: "Y qué? ¡Es mi canción!".

9. Funkadelic - Maggot Brain (1971)

El tema que abre el álbum homónimo de Funkadelic tiene como elemento central un solo de guitarra de casi 10 minutos ejecutado por Eddie Hazel. Cuenta la leyenda que George Clinton, líder del combo, le pidió que tocara como si se acabara de enterar de la muerte de su madre. El resultado es una pieza desgarradora que transmite un dolor perceptible en cada nota.

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8. Steely Dan - Kid Charlemagne (1976)

El solo de Larry Carlton destaca por su precisión casi quirúrgica. Es un solo de músico de estudio, perfectamente construido, donde cada frase encaja con la armonía jazzística de la canción. Técnica y musicalidad en equilibrio absoluto.

7. Led Zeppelin - Stairway to Heaven (1971)

El solo de Jimmy Page en la canción más legendaria de Led Zeppelin es una lección de narrativa musical. Empieza contenido, casi tímido, y crece en intensidad hasta un clímax catártico. Es menos técnico de lo que muchos recuerdan, pero extremadamente efectivo en su construcción dramática.

6. Chuck Berry - Johnny B. Goode (1958)

La piedra fundacional del rock and roll. Solo la introducción del tema ya estableció el vocabulario básico del género para las siguientes generaciones, pero el solo revolucionó la ejecución al adaptar rítmicas de piano al mástil de la guitarra. Su estructura de siete frases melódicas es un prodigio de composición rítmica que inspiró tanto a Keith Richards como a Jimi Hendrix.

5. Van Halen - Eruption (1978)

Un minuto y 52 segundos que suponen un salto de gigante en la revolución técnica de la guitarra, popularizando la técnica del tapping. Eddie Van Halen la grabó casi como interludio entre dos temas de su álbum de debut. Por eso más que un solo dentro de una canción, es una pieza autónoma que cambió para siempre el lenguaje del instrumento.

4. Pink Floyd - Comfortably Numb (1979)

El segundo solo de David Gilmour en una de las piezas centrales del mastodóntico 'The Wall' es considerado uno de los más emotivos de la historia . Su fuerza no radica en la complejidad, sino en el uso magistral del sustain y el vibrato. Cada nota parece suspendida en el aire, creando una atmósfera casi hipnótica.

3. Eagles - Hotel California (1976)

El doble solo final de la canción más popular de los Eagles un ejercicio de composición colectiva. Más que un duelo, es un diálogo perfectamente estructurado entre guitarras. La precisión melódica y la construcción progresiva lo convierten en un caso de estudio sobre cómo escribir un solo memorable de instrumentos entrelazados.

2. Jimi Hendrix - Machine Gun (1970)

Registrada en el disco en vivo 'Band of Gypsys' de 1970, aquí el solo se convierte en narrativa bélica. Hendrix utiliza feedback, distorsión y dinámica para recrear el caos de la guerra de Vietnam. No es un solo “bonito”, sino expresivo y casi violento. La guitarra convertida en herramienta de denuncia sonora.

1. Prince - Purple Rain (1984)

El número uno puede ser sorprendente entre tanto 'guitar hero', peo no es casualidad. El solo final de 'Purple Rain' funciona como una coda emocional que transforma la canción en una experiencia casi espiritual. Prince no exhibe virtuosismo sin más; cada bend, cada nota sostenida parece una extensión de la voz humana. Es un ejemplo paradigmático de cómo el control del tempo y el silencio pueden ser más poderosos que la velocidad.