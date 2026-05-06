Redacción Uppers 06 MAY 2026 - 10:10h.

'Foreign Tongues' llegará a las tiendas el próximo 10 de julio, prececido por los singles 'In the Stars' y 'Rough & Twisted'

¿Por qué los Rolling Stones han cancelado todos sus planes de gira para 2026?

Compartir







Los Rolling Stones han vuelto a poner en marcha su maquinaria confirmando oficialmente el lanzamiento de su 25º álbum de estudio, titulado 'Foreign Tongues', el próximo 10 de julio. La legendaria banda de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood también ha publicado dos nuevas canciones, 'In the Stars' y 'Rough & Twisted', que prometen que el nuevo material captura su esencia más cruda. Pero lo que más ha llamado la atención de la presentación del disco que sucederá al aclamado 'Hackney Diamonds' (2023) es la nómina de colaboradores que han participado en el mismo, el sueño húmedo de cualquier amante del rock clásico.

Sus Satánicas Majestades grabaron el álbum en los Metropolis Studios del oeste de Londres, nuevamente con la producción de Andrew Watt, quien estuvo al mando del disco anterior. Además de Jagger, Richards y Wood, el álbum cuenta con el regreso del bajista Darryl Jones, el teclista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan. “Fueron unas semanas muy intensas grabando 'Foreign Tongues'. Teníamos 14 pistas estupendas y fuimos lo más rápido que pudimos. Me gusta esa sala porque no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión de todos en el lugar”, contaba el cantant en un comunicado.

“El álbum tiene una continuidad respecto a 'Hackney Diamonds', y fue genial volver a trabajar en Londres y tener ese ambiente londinense a nuestro alrededor. Fue un mes de fuerza concentrada. Para mí, se trata del disfrute. Soy bendecido por poder hacer esto y que dure mucho tiempo”, añadía Richards. “La atmósfera en la sala era muy creativa y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo logramos en la primera toma. Espero que a todos les encante”, remataba Wood.

En esa atmósfera tan creativa hubo espacio para contar con invitados muy especiales. El más ilustre de todos, sir Paul McCartney, que también tenía una intervención en 'Bite My Head Off' del álbum anterior. El exbeatle, que también tiene a punto su propio nuevo disco, suma fuerzas nuevamente con sus antiguos 'rivales' en una colaboración que refuerza el espíritu de hermandad que siempre hubo entre ambas bandas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Inesperada oscuridad

Aunque quizás la inclusión más sorprendente sea la de Robert Smith, líder de The Cure, que añade un matiz de oscuridad y prestigio alternativo al proyecto. Lo más curioso es que la colaboración se gestó de una manera sorprendentemente espontánea y casual, según relató el propio Jagger durante el evento de presentación en Brooklyn conducido por Conan O'Brien. El vocalista llegó un día al estudio para grabar sus voces y se encontró a un hombre de espaldas que llevaba una túnica larga. "Cuando se dio la vuelta estaba cubierto de lápiz labial y le reconocí: 'eres Robert Smith'. Nunca habíamos coincido antes. Y entonces dije 'bueno, ya que estás aquí, será mejor que vayas y hagas algo", contaba.

La aportación póstuma de Charlie Watts

La lista de estrellas invitadas también incluye a Chad Smith, el explosivo batería de los Red Hot Chili Peppers, y a Steve Winwood, el legendario músico de rock y soul de Spencer Davis Group y Traffic, que aportó su vasta experiencia a la grabación. Pero la colaboración más emotiva vuelve a ser la del fallecido batería Charlie Watts, fallecido en agosto de 2021, quien estará presente junto a sus viejos compinches gracias a una grabación rescatada de sus últimas sesiones poco antes de su muerte.

De lo que de momento no se habla es de salir a la carretera a defender el nuevo material. Los planes de una gira europea que había para este año fueron cancelados a finales de 2025, debido a que Keith Richards, a sus 82 años, no podía comprometerse con el exigente calendario de grandes estadios. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la banda apuntaban a un posible formato de 'mini-residencias' en Londres, Las Vegas y Buenos Aires para este verano, lo que paliaría el desgaste de los viajes constantes.