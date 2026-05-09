La cinta cuenta con casi una hora de material inédito, y nadie la había visto hasta ahora

Agua, luz y comida después de medianoche: los Gremlins vuelven de la mano de Spielberg

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La noche del 30 de abril, en una sala de cine de Los Ángeles, un selecto grupo de invitados tuvo el placer de recibir una invitación única que les llegó a través de un simple y llano SMS. Este mensaje decía que iban a ver "una película que nadie ha visto nunca". Y añadía: "No te lo perdonarás si te la pierdes." Ninguno sabía exactamente qué se iba a proyectar, pero lo que finalmente vieron fue Gremlins… Aunque no la Gremlins que todos conocemos y amamos.

Un corte que todo el mundo creía perdido

La versión que se proyectó no se había visto desde 1983. Es más, ni siquiera se suponía que debía seguir existiendo. Pero definitivamente haberlo, haylo. Hay un corte de Gremlins de más de 2 horas y media. Y en su primera proyección pública, un grupo selecto de cineastas y fans que además lideran la nueva generación del cine de terror tuvo la oportunidad de verlo.

Este legendario "assembly cut" de Gremlins, la cinta clásica de terror de Joe Dante, se proyectaba así por primera vez en Los Ángeles. Una tarjeta repartida al inicio de la proyección explicaba: "Largamente rumoreado y considerado perdido, este corte en bruto captura Gremlins antes de convertirse en la película que conocemos ahora. Extraído de un VHS de la primera edición de montaje de 1983, preserva escenas eliminadas, tomas alternativas y caminos creativos que finalmente fueron abandonados."

Según The Hollywood Reporter, este "assembly cut" en bruto de Gremlins tiene una duración exacta de 2 horas y 35 minutos, y fue presentado como parte de una proyección secreta. Una diferencia de más de casi una hora con el metraje final que llegó a los cines en junio de 1984, y que rondaba la hora y cuarenta y seis minutos.

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Cómo sobrevivió: una cinta VHS personal

La historia de cómo este material llegó a proyectarse es tan fascinante como el propio metraje. El director entregó la única copia conocida, que era una cinta VHS de su propiedad, a The Gremlins Museum, un archivo online gestionado por un fan llamado Ian Grant, quien pasó meses limpiando el material, digitalizándolo y dejándolo listo para su proyección.

Joe Dante, que presentó la sesión en persona, fue el primero en contextualizar lo que el público estaba a punto de ver. "Esta es una proyección muy inusual", dijo Dante. "Normalmente no se vuelve atrás en el tiempo a sacar material del cajón y mostrárselo a la gente, con todos sus defectos."

Quién pudo verlo y cuáles son las diferencias

La proyección fue organizada por Verve y la productora 1201 Films de Scott Glassgold, y el elenco de asistentes incluía algunos de los nombres más destacados del cine de terror actual. Así, entre los presentes estaban Adam B. Stein y Zach Lipovsky, directores de Destino Final: Bloodlines y también guionistas de Gremlins 3; Drew Hancock, director de La acompañante; Rob Savage, director de The Boogeyman; Brian Duffield, director de Whalefall; y Akela Cooper, guionista de M3GAN.

En cuanto al contenido, las diferencias con la versión conocida son sustanciales. El assembly cut presenta numerosas tomas alternativas y arcos de personajes descartados, incluyendo más escenas con el personaje de Mrs. Deagle. El primer Gremlin no aparece hasta pasada una hora de película. Una vez que aparecen, hay mucho tiempo dedicado a ellos, y por ejemplo, el caos en el bar se prolonga durante diez minutos o más. Otra diferencia notable es que el célebre discurso de Phoebe Cates sobre por qué odia la Navidad no aparece en esta versión.

La reacción que ha generado más atención llegó en forma de comentario directo del propio protagonista de la película. El actor Zach Galligan, que interpreta a Billy Peltzer, hizo un Q&A en directo en Instagram donde describió el assembly cut como "un absoluto bombazo mental" y "una revelación total", describiéndolo como "un montaje de todo lo que rodamos en 1983", repleto de "casi una hora de nuevo metraje". Galligan incluso señaló que el corte incluye "cosas que no tengo absolutamente ningún recuerdo de haber rodado". También señaló que el personaje de Billy aparece como "más duro" en esta versión larga que en el corte final del filme.

El timing de esta proyección no parece accidental. Gremlins 3 está actualmente en desarrollo en Warner Bros., con Chris Columbus como productor y director, y Steven Spielberg como productor ejecutivo. El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2027. Que los guionistas de esa secuela, Stein y Lipovsky, estuvieran entre el público de la proyección secreta sugiere que el assembly cut podría tener peso, de algún modo, las decisiones creativas del nuevo capítulo. Eso sí, las malas noticias son que por el momento, el corte no tiene fecha de lanzamiento oficial ni hay confirmación de que vaya a publicarse.