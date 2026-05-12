'Maytreya' será una comedia con trasfondo familiar ambientada en el universo de la espiritualidad contemporánea

La nueva fase de Pamela Anderson que está inspirando a las mujeres de 50 más allá del maquillaje: "Sentí que era importante ser más natural"

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Hay iconos que no necesitan presentación porque la sola mención de sus nombres activa todo un imaginario colectivo. Debbie Harry y Pamela Anderson pertenecen a esta categoría, cada una en lo suyo, y ahora ambas van a coincidir en la nueva comedia indie que está despertando la curiosidad de Hollywood, 'Maitreya', que se presenta en el mercado del Festival de Cannes.

Cantante, actriz, musa punk, referencia estética absoluta y dueña de una de las presencias más magnéticas que ha dado la cultura pop, Debbie Harry, de 80 años, ha sobrevivido a todas las décadas, todas las modas y todas las reinvenciones culturales.

Desde clásicos ochenteros como 'Videodrome' o 'Hairspray' hasta su capacidad para seguir siendo inspiración de generaciones que ni siquiera vivieron el fenómeno Blondie, Debbie nunca ha dejado de ser contemporánea.

Por eso resulta especialmente jugoso su regreso al cine tras más de una década alejada del largometraje. Y lo hace con un papel que, sobre el papel, ya tiene algo de fantasía pop perfectamente calculada. Será la madre de Pamela Anderson en la película que dirigirá Jonathan Krisel, cocreador de 'Portlandia', con guion de Samuel D. Hunter, el dramaturgo detrás de 'The Whale'.

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Segunda juventud artística

Si Debbie regresa, Pamela directamente renace a sus 58 años. Lo de la antigua 'Vigilante de la playa' ya no puede calificarse como simple comeback, es una segunda juventud artística en toda regla. Después del impacto crítico de 'The Last Showgirl' y de una etapa en la que ha logrado despojarse de la caricatura mediática que la persiguió durante años, Pamela vive hoy uno de esos raros momentos de relectura histórica que Hollywood concede a muy pocas estrellas.

La industria parece haber redescubierto algo que siempre estuvo ahí pero que muchos se empeñaban en no ver. Su enorme intuición escénica, una vulnerabilidad muy cinematográfica y un magnetismo que va mucho más allá del mito noventero. Ahora el mundo del cine la mira con otros ojos, y ella responde con proyectos cada vez más interesantes.

Espiritualidad contemporánea

'Maytreya' encaja en esa nueva fase. La película será una comedia con trasfondo familiar ambientada en el universo del bienestar y la espiritualidad contemporánea, un terreno perfecto para la ironía elegante que suele manejar Krisel.

Pamela interpretará a Maitreya, una figura emergente dentro de la comunidad del 'new age healing', una gurú en ascenso que está a punto de viajar a una conferencia en India cuando recibe una llamada inesperada de su hermana distanciada: su padre se está muriendo.

En lugar de quedarse a acompañarlo, Maitreya toma una decisión tan cuestionable como potencialmente hilarante. Se lleva a toda la familia al congreso, incluida su madre Barbara —el personaje de Debbie Harry—, para poner a prueba sus teorías de sanación espiritual mientras recopila material para su próximo libro.

La premisa apunta a sátira generacional, choque familiar y una disección bastante afilada de cierta industria del bienestar convertida en espectáculo. Y en el centro de todo, dos mujeres que redefinieron la cultura popular en épocas distintas y que ahora se encuentran, desde la madurez, en un proyecto que huele a pequeña joya de culto.