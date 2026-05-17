La historia de cuando Estefanía de Mónaco cantó con Michael Jackson y no se supo hasta años después

La princesa de Mónaco tuvo una breve pero exitosa carrera musical antes de participar en el tema 'In the Closet' del rey del pop

Cuando Michael Jackson traicionó a Paul McCartney y se rompió su amistad para siempre

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Puede que muchos no recuerden que la princesa Estefanía de Mónaco tuvo una breve pero exitosa carrera como cantante en los años 80 bajo el nombre artístico de Stephanie. Sin ir más lejos, su canción 'Irresistible' fue firme candidata a canción del verano de 1986 en nuestro país, sonando en cada chiringuito y discoteca durante los meses estivales. En aquella época la pequeña de los Grimaldi era una habitual del papel couché debido a sus constantes escándalos y caprichos. Convertirse en estrella del pop, con la oposición de la familia, era uno más, pero lo que quizás no imaginaba es que llegaría a cantar con el mayor astro del firmamento, el mismísimo Michael Jackson.

A decir verdad, tras el pelotazo de 'Irresistible' -o 'Ouragan' en su versión gala-, Estefanía se vino arriba y quiso telonear al rey del pop a su paso por Francia durante la gira de de 'Bad' en 1988, año en el que, por cierto, termina el biopic 'Michael' que tanto está triunfando en taquilla. Jackson y su equipo rechazaron la iniciativa de la princesa de Mónaco en la gira pero, contra todo pronóstico, el cantante no se olvidó de ella.

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El dueto frustrado con Madonna

Años después, mientras preparaba su disco 'Dangerous', Michael había pensado en Madonna para intervenir en el tema 'In the Closet', lo que habría sido un dueto en la cumbre entre los dos grandes iconos del pop ochentero. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo respecto a los límites de la colaboración y la 'ambición rubia' terminó echándose atrás. Fue entonces cuando pensaron en Estefanía, a pesar de que no había vuelto a publicar nada desde su debut.

A principios de 1990 la princesa recibió una llamada del mánager de Michael Jackson para explicarle que el autor de 'Thriller' quería que le hiciera los coros de una canción de su nuevo disco. Ignoramos si Stephanie sabía que no había sido la opción principal, pero ella aceptó de inmediato. Tras reunirse con Jackson, grabó su voz pero no aparecería acreditada con su nombre, ya que el rey del pop quiso mantener el misterio sobre quién era esa 'mystery girl'. "Obviamente, yo estaba muy intimidada, pero él aún más. Era un gran profesional, fue uno de los mejores encuentros de mi vida", admitiría después Estefanía.

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El vídeo sensual con Naomi Campbell

Cuando el tema fue publicado como single en 1992 todo el mundo dio por sentado que la voz femenina era la de Naomi Campbell, que era quien aparecía en el vídeo bailando sensualmente junto a Jackson. Un año después el propio artista confesaría durante un encuentro con fans en Suiza que en realidad se trataba de la princesa de Mónaco, cuya carrera musical ya era apenas una anécdota tras el fracaso sin paliativos de su largamente postergado segundo disco, lanzado finalmente en 1991 con el título de 'Stéphanie'.

Durante la edición de1993 de los World Music Awards en Mónaco, Estefanía y Michael Jackson volvieron a coincidir. En esa ocasión, la princesa fue la encargada de otorgarle varios galardones al artista. El encuentro se saldó con un beso en la mejilla, una sutil reverencia y el posterior repliegue de Estefanía para cederle el protagonismo al Rey del Pop. La escena se repetiría tres años después en el mismo escenario. En esa ocasión la princesa le entregó al artista un galardón especial por haber creado el álbum más vendido de todos los tiempos, 'Thriller', que a día de hoy lo sigue siendo.