El artista urbano mexicano Junior H confirma dos conciertos en España dentro de su gira internacional

telecinco.es 27 MAY 2026 - 16:59h.

Serán el 16 de julio en Barcelona y el 17 de julio en Madrid

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Junior H, una de las figuras más importantes del movimiento musical mexicano, ha anunciado dos conciertos sorpresa en España como parte de la expansión internacional de su exitoso tour 'Latinoamérica en Lágrimas'.

Tras conquistar escenarios en todo el continente americano y sumar múltiples sold outs a lo largo de la gira, Junior H llegará por primera vez en este formato a España con dos fechas especiales: el 16 de julio en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 17 de julio en el Movistar Arena de Madrid, en lo que promete convertirse en uno de los eventos latinos más esperados del verano.

La gira 'Latinoamérica en Lágrimas' ha consolidado el enorme momento que atraviesa el artista. Tras una histórica serie de conciertos agotados en Estados Unidos, México y Latinoamérica, Junior H continúa expandiendo un proyecto musical que ha transformado el sonido del regional mexicano contemporáneo y conectado con millones de personas alrededor del mundo.

Desde el lanzamiento de 'Mi Mundo En Un Cigarro' en 2019 hasta su más reciente proyecto 'DEPR</3$$ED MFKZ', Junior H ha construido una carrera marcada por la evolución artística, la sensibilidad emocional y la mezcla de corridos tumbados con influencias alternativas que hoy definen una nueva era dentro de la música latina.

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El impacto de esta etapa también quedó reflejado en el anuncio de 'Tour Estadios 2027', la nueva gira por estadios en México con la que Junior H llevará su propuesta en vivo al nivel más grande de su carrera hasta ahora.

España ocupa un lugar especial dentro de esta expansión internacional. Gracias al fuerte vínculo construido con el público español y al éxito de colaboraciones como 'Un Desperdicio' junto a Rels B, Junior H aterriza en Madrid y Barcelona para presentar en directo el show que ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo.