Celia Molina 27 MAY 2026 - 12:05h.

La revista 'Vanitatis' ha informado del cambio en las cuentas de Instagram de Sarah y Judith, las hermanas pequeñas de Jonathan

Los informes técnicos sobre la muerte del fundador de Mango alientan la sospecha: ¿hubo un forcejeo entre Isak Andic y su hijo?

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El pasado martes 26 de mayo, y tras ser acusado formalmente del homicidio de su padre, Jonathan Andic emitió un comunicado en el que anunciaba que se aparta de la vicepresidencia de Mango para concentrarse en su defensa. Una decisión que ha llegado después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell declarara para él prisión provisional bajo fianza de un millón de euros (que su familia pagó en menos de media hora) por el homicidio de su padre, el millonario empresario Isak Andic.

Éste murió en diciembre de 2024, mientras hacía una ruta de senderismo con su hijo mayor en la montaña de Monserrat, Barcelona. Como único testigo, Jonathan declaró que, al final del camino, cuando él se adelantó hasta su coche, escuchó "un ruido" y se dio cuenta de que su padre se había "caído" por un barranco. Una hipótesis que presentó una serie de incongruencias que llevaron a los Mossos d'Esquadra a iniciar una investigación, que culminó con la detención de Jonathan el pasado 19 de mayo.

Sarah y Judith, desaparecidas de las redes sociales

En la carta que ha dirigido a los empleados de Mango, el acusado se ha declarado inocente de "tan injustos" cargos: "Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad (...) Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre", dijo en el texto, en el que también renunció a su puesto de vicepresidente.

"La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", concluyó.

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"Han sido asesoradas por el equipo legal de Jonathan"

Horas después, Silvia Taulés, periodista de la revista Vanitatis, ha informado del significativo cambio que se ha registrado en las cuentas de Instagram de Sarah y Judith, hermanas de Jonathan e hijas de Andic. "La pequeña, Sarah, ha borrado todos sus post de Instagram. Tenía documentada toda su vida y ya no hay nada, cero. La mediana, Judith, ha borrado muchísimas entradas y también es muy significativo que Paula Nata, la mujer de Jonathan, ha hecho privado su perfil, algo muy inusual en una influencer", ha dicho, si bien esta web ha comprobado que, además, Judith también ha cerrado su perfil al público.

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"Todas han sido asesoradas por el equipo legal y el equipo de imagen de Jonathan y les han pedido que tengan un perfil súper bajo", ha añadido la periodista, por lo que, con este movimiento, las hermanas pequeñas del acusado, que siempre han defendido públicamente su inocencia, se posicionan una vez más al lado de su abogado.

En este momento, Jonathan Andic se encuentra en libertad provisional, con medidas cautelares como la retirada de su pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado semanalmente. En cuanto se hizo público el comunicado en el que anunciaba su retirada de la dirección de Mango, sus familiares volvieron a reiterar su "profunda creencia en su inocencia".