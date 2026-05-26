El Papa León XIV prueba el nuevo Ferrari Luce y recibe un regalo de la marca

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El Papa León XIV se ha puesto este martes al volante del nuevo modelo Ferrari Luce durante un encuentro celebrado en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, según ha informado la compañía automovilística en un comunicado.

Durante la visita, el presidente de Ferrari, John Elkann, hizo entrega al Pontífice del volante del vehículo como gesto simbólico.

Encuentro en Castel Gandolfo

La reunión tuvo lugar en la residencia de Castel Gandolfo, donde el Papa acostumbra a retirarse cada martes desde su elección como Pontífice.

Hasta allí se desplazó una delegación de Ferrari encabezada por Elkann y por el consejero delegado de la firma, Benedetto Vigna, además de otros directivos e ingenieros de la compañía italiana.

“Un momento de extraordinario valor humano”

Tras el encuentro, John Elkann destacó la emoción que supuso compartir este momento con el Pontífice.

“Fue una gran emoción y un inmenso honor reunirme con Su Santidad junto a mis compañeros de Ferrari”, afirmó el presidente de la marca.

Elkann aseguró además que la audiencia representó “un momento de extraordinario valor humano y simbólico” para la compañía. El máximo responsable de Ferrari subrayó que la visita servirá de inspiración para el futuro de la empresa y aseguró que será recordada dentro de la historia de la marca italiana.

“Una ocasión que quedará grabada para siempre en nuestra memoria y en la historia de Ferrari”, concluyó Elkann.