Durante este lunes 25 de mayo, podrán alcanzarse los 38 grados en provincias como Badajoz

En concreto, las temperaturas máximas aumentarán notablemente en Canarias y en el Cantábrico

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Las temperaturas no dejan de subir. Después de unos días en los que los termómetros han sufrido un ascenso muy notable, superando los 30 grados en gran parte del territorio nacional, el calor continuará este lunes 25 de mayo en Canarias y en la Península, donde podrán alcanzarse los 37 grados en Sevilla y 38 grados en provincias como Badajoz, donde llegarán a los 40 el jueves. Sin embargo, la influencia de una dana ya madura dejará lluvias que podrán ser fuertes en zonas de Castilla y León, Galicia y Asturias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las temperaturas máximas aumentarán notablemente en Canarias y en el Cantábrico, donde zonas de Asturias y Cantabria alcanzarán los 34 grados, mientras que descenderán en el oeste de Galicia. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

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Inestabilidad y fuertes rachas de viento

Por su parte, en el noroeste peninsular se prevé que se mantenga la situación de inestabilidad. Al principio del día habrá intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad abundante de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas. Podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta Norte y de la cordillera Cantábrica. También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo.

En cuanto al resto del territorio, se mantendrá la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas en litorales del noroeste y nordeste peninsular así como en el norte de Baleares, con posibles brumas costeras. En Canarias, habrá calima que será más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península.

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Soplará viento de componentes este y sur en la Península, moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz, y fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Será flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta Sur. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.