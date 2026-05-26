El segundo caso confirmado de hantavirus en el Gómez Ulla no afecta al seguimiento de la cuarentena del resto de pacientes

Confirman un nuevo positivo en hantavirus entre los pacientes aislados en el Hospital Gómez Ulla

Compartir







Este lunes el Ministerio de Sanidad confirmaba que otro de los 13 pasajeros del crucero MV Hondius que permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha dado positivo en hantavirus. El paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Ato Nivel.

Es el segundo español que da positivo en hantavirus después de que los pasajeros hayan desembarcado y hayan sido aislados directamente en el hospital madrileño. Esta noticia se conocía durante la semana en la que los pacientes, hasta ahora negativos, podían recibir visitas solo de sus familiares y salir de sus habitaciones con las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad.

PUEDE INTERESARTE La aislada en Alicante por hantavirus sigue la cuarentena en casa tras otro PCR negativo

Además, desde Sanidad trasladaban una vez más un mensaje de tranquilidad a la población afirmando que este segundo cas no iba a suponer ningún peligro para el resto de personas y que "los sanitarios esperaban que esto sucediera" tal y como ha explicado la reportera Silvia Asiain para el equipo de Informativos Telecinco en directo desde el Hospital Gómez Ulla.

El paciente continúa sin síntomas

"El paciente continúa sin síntomas y monitorizado minuto a minuto en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de este hospital. En esa planta 22 está ingresado también el hombre de 70 años que dio positivo en la primera PCR que se hizo a los españoles que viajaban en el crucero".

PUEDE INTERESARTE Las fases del hantavirus: la evolución y el empeoramiento de los síntomas puede producirse de forma rápida y repentina

El segundo negativo no es algo que haya pillado de sorpresa a los médicos, sino que trabajaban con esta posibilidad: "Los sanitarios ya contaban con que esto podía ocurrir, teniendo en cuenta que el periodo de incubación del virus puede ser de varias semanas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Este nuevo positivo no va a afectar a la cuarentena del resto y si no hay novedad podrán terminarla en su casa a partir del 7 de junio. Es cierto que estos días han recibido visitas y han salido de las habitaciones, pero siempre con todas las medidas de protección".