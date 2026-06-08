Idris Elba afirma que el público jamás aceptaría a un actor negro interpretando a James Bond

"No todos los espectadores aceptarán que un hombre negro, un hombre africano, interprete a Bond", ha dicho el intérprete.

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Amazon MGM ha anunciado de forma oficial que la búsqueda del nuevo 007 está en marcha, con la prestigiosa directora de casting británica Nina Gold ('Star Wars: El Despertar de la Fuerza', 'Conclave', 'Juego de Tronos', 'The Crown', 'Slow Horses') ya reuniéndose con actores jóvenes para el papel. Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson y Scott Rose-Marsh o el marido de Dua Lipa, Callum Turner son los nombres que se han rumoreado junto a Jacob Elordi ('Frankenstein') y 'Cumbres Borrascosas'.

Tras el anuncio de que Nina Gold se encargará de la búsqueda, se han sumado tres nuevos nombres a la lista, cada vez más larga, de hombres que podrían encarnar a Bond. El primero es Jack Lowden, otro es Louis Patridge y el último, Tom Francis, todos conocidos por Nina.

En medio de esta búsqueda incesante un nombre también sonó durante una largo tiempo para poder interpretar a Bond y darle al personaje un giro total. Nada menos que Idris Elba. Y él, pese a sentirse halagado, reconoce que eso sí es una misión imposible. “Siempre he pensado que no es algo realista. James Bond fue escrito como fue escrito por una razón. Pero me sentí halagado por ello. Además, creo que, siendo realistas, algunos mercados simplemente no lo aceptan. Bond es un fenómeno mundial. Y no todos los espectadores aceptarán que un hombre negro, un hombre africano, interprete a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto.” ha señalado a la revista British GQ.

Elba también afirmó que creía que el personaje no debía evolucionar demasiado respecto a la creación original de Ian Fleming. "Bond es tan irreal que un toque de realidad está bien, pero no intentemos hacerlo políticamente correcto", dijo. "Creo que hay que ser fiel a su esencia: escapismo. No intentemos complacer los gustos del mundo. Simplemente, seamos Bond".