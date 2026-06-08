Más allá de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presentes en el show del artista puertorriqueño de este pasado domingo, también estuvieron varios actores

La princesa Leonor y la infanta Sofía, pilladas 'perreando' y disfrutando en el sexto concierto de Bad Bunny en Madrid

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Madrid volvió a rendirse este pasado domingo a Bad Bunny. El artista puertorriqueño firmó una nueva noche histórica en el Riyadh Air Metropolitano, la sexta de las diez fechas que conforman su espectacular residencia en la capital española, una serie de conciertos llamada a marcar un antes y un después en España.

Pero si algo caracteriza a los conciertos de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' es que el espectáculo no solo sucede sobre el escenario. Cada noche, miles de asistentes siguen con atención quién ocupa los palcos VIP o quién aparece en la ya célebre 'Casita', el segundo escenario inspirado en una tradicional vivienda puertorriqueña que se ha convertido en uno de los elementos más comentados y virales de la gira.

Y esta vez los focos apuntaron en dos direcciones muy concretas: por un lado, la inesperada presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía; por otro, la aparición de Carmen Machi y Paco León en La Casita, donde recibieron una de las mayores ovaciones de la noche.

Leonor y Sofía, las invitadas sorpresa que revolucionaron el Metropolitano

La gran sorpresa del concierto llegó cuando comenzaron a circular imágenes de la heredera al trono y su hermana disfrutando del espectáculo desde uno de los palcos del estadio. Su presencia no ha tardado en viralizarse en redes sociales y entre los asistentes, que no esperaban ver a las hijas de los reyes Felipe y Letizia en uno de los conciertos más multitudinarios y mediáticos del año.

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Y es que apenas unas horas antes habían participado junto a Sus Majestades en varios actos institucionales relacionados con la visita del papa León XIV a Madrid.

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Más allá de cualquier protocolo, y al ser un acto privado, ambas aparecieron con estilismos juveniles y relajados, integradas en el ambiente del estadio, bailando, cantando, disfrutando como unas fans más y alejándose de su papel institucional para ser, simplemente, unas jóvenes más entre el público.

Los invitados de La Casita vuelven a robar protagonismo

Sin embargo, no todo se centró en los palcos. Como viene ocurriendo desde el inicio de la residencia madrileña del intérprete de 'Mónaco', gran parte de la atención se concentró en la famosa Casita, el espacio VIP integrado en el propio espectáculo y que se ha convertido en uno de los grandes reclamos visuales de la gira.

Este escenario secundario funciona ya como punto de encuentro para invitados especiales, rostros conocidos y algunos asistentes seleccionados por el equipo del artista. Desde el comienzo de los conciertos han pasado por allí actores, deportistas, cantantes, creadores de contenido y famosos de todo tipo.

En esta sexta noche, fueron Carmen Machi, Paco León, Canco Rodríguez y David Castillo quienes acapararon gran parte de las miradas.

La presencia de la actriz provocó una reacción inmediata entre los asistentes, y su aparición en la Casita fue recibida con una sonora ovación.

No resultó una sorpresa para quienes siguen de cerca su trayectoria. Hace apenas unos días, tras conocerse que había sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, Machi interpretó una de las frases más populares del repertorio musical de Bad Bunny al recoger el galardón: "Por la mañana café, por la tarde ron".

Aquella espontánea referencia al artista puertorriqueño fue una prueba de la admiración que siente por su música. Por eso, verla ahora disfrutando del concierto desde uno de los espacios más exclusivos del espectáculo ha sido la confirmación definitiva de que la actriz es una auténtica seguidora del compositor.

La imagen de Machi cantando, bailando y disfrutando del concierto se ha convertido en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Junto a ella apareció Paco León, otro de los nombres más reconocibles del cine español, Canco Rodríguez y David Castillo. El actor, director y productor sevillano fue también recibido con entusiasmo cuando las pantallas del estadio mostraron su presencia en la Casita. Incluido Canco y Castillo. Ver juntos a los cuatro actores de la serie 'Aída' en el escenario fue, para muchos, histórico.