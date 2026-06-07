David Reinoso 07 JUN 2026 - 11:49h.

La cantante estadounidense ofrece un concierto sorpresa y masivo en la tercera noche del Primavera Sound

Pedro Sánchez sorprende, junto a su mujer y Salvador Illa, en el Primavera Sound: vibra con Gorillaz y charla con Damon Albarn o Amaia

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La artista estadounidense Olivia Rodrigo ofreció la noche del sábado un concierto sorpresa en el Primavera Sound, festival que se celebraba en el Parc del Fòrum de Barcelona. A pesar de lo que los fans de la cantante tuvieron poco tiempo para reaccionar (la intérprete de 'Vampire' lo anuncio pocas horas antes a través de sus redes sociales), esto no impidió que se convirtiera en un concierto multitudinario.

Tras ofrecer otro concierto sorpresa el pasado 8 de mayo en el Grec en el marco de la colaboración entre la artista, Spotify y el Futbol Club Barcelona, Olivia Rodrigo se presentó la noche del 6 de junio en el escenario Occident (el tercero más importante del festival) en torno a las 22.25 horas, tan solo veinte minutos después de que la banda 'My Bloody Valentine' comenzase su concierto en la explanada principal del recinto.

Así fue el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo en el Primavera Sound

Olivia Rodrigo deleitó a los cerca de las 30.000 personas se congregaron en este escenario para verla con algunos de los grandes éxitos de su carrera y, además, adelantó algunas de las canciones del que será su próximo trabajo discográfico y que verá la luz el próximo 12 de junio. Arrancó el concierto con 'Bad idea right?' y siguió on 'Balad of a homeshow girl' y 'Vampire'.

No pudo faltar uno de sus grandes éxitos musicales, el que la catapultó a la fama mundial, 'Drivers License', que interpretó a piano También cantó 'Déjà Vu', 'Good for you' y 'All american bitch'. Pero una de las grandes sorpresa de este inesperado show fue cuando Robert Smith se subió al escenario para cantar 'What’s wrong with me' (nueva canción de la californiana) a dúo con la artista.

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El cantante de 'The Cure' y Olivia Rodrigo confesaron la admiración mutua que se profesan y cabe recordar que no es la primera vez que se suben juntos a un escenario. Este acontecimiento histórico hizo que muchos de los asistentes al festival, abandonaran el escenario Estrella Damm donde ofrecía su concierto 'My Bloody Valentine' y se pasasen al de Olivia Rodrigo, que tuvo una duración aproximada de unos 35 minutos.

Pedro Sánchez vibra con Gorillaz en el Primavera Sound

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez acudió este sábado al Primavera Sound junto a su mujer, Begoña Gómez, y Salvador Illa. El líder del PSOE es fan incondicional de Gorillaz y, durante su visita al festival, quiso resaltar que el evento promueve "valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura que nos une". Sánchez ha compartido un vídeo de su paso por el Primavera Sound en sus redes sociales, donde le hemos podido ver hablando con los artistas Amaia Romeo o Damon Albarn.