'Timeless', que se publicará el 28 de agosto, rescata diez joyas inéditas que recorren toda su trayectoria creativa

Diez años sin Prince: diez curiosidades que no sabías del genio púrpura

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Diez años después de la desaparición de Prince, sus míticos archivos vuelven a abrirse. La leyenda cuenta que 'The Vault', su cámara acorazada de Paisley Park, guarda miles de canciones inéditas, maquetas, versiones alternativas, grabaciones en vivo y diversos proyectos que el genio de Minneapolis fue acumulando durante sus hiperactivas cuatro décadas de carrera. Una pequeña parte de ese ingente material verá la luz el próximo 28 de agosto en 'Timeless', colección de diez temas nunca publicados que recorrerá prácticamente toda su trayectoria creativa, desde finales de los 70 hasta poco antes de su fallecimiento en 2016.

La existencia de ese Santo Grial ha alimentado durante años la imaginación de los fans, sabedores de que alguien tan obsesivamente productivo como Prince grabó muchísimo más de lo que llegó a editar oficialmente. De hecho, numerosos discos cancelados y canciones inéditas han circulado entre coleccionistas durante décadas antes de recibir un lanzamiento oficial o seguir permaneciendo ocultas.

Un viaje de 1977 a 2016

'Timeless' viene a paliar ese ansia por escuchar nueva música del artista, pero a diferencia de los proyectos que reconstruyen un álbum perdido o de los que funcionan como un simple recopilatorio de descartes, lo que se ofrecerá aquí es una panorámica de la evolución artística de Prince a través de material rescatado de distintas etapas de su carrera. Una antología que transcurre por carreteras secundarias.

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La principal peculiaridad del disco es precisamente su amplitud temporal. Según la información facilitada por el sello, las grabaciones abarcan desde una temprana demo titulada 'I Am You', registrada cuando Prince apenas comenzaba a construir su universo musical, hasta una interpretación en directo de 'How Come You Don't Call Me Anymore?' procedente de su gira 'Piano & A Microphone', realizada pocos días antes de su muerte.

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Entre ambos extremos aparecen canciones pertenecientes a distintas épocas creativas. Sesiones de principios de los ochenta, composiciones de la explosiva etapa de los noventa y grabaciones del nuevo milenio que nunca encontraron espacio en sus álbumes oficiales.

Uno de los grandes atractivos del álbum es la recuperación de piezas conocidas únicamente por su nombre dentro del círculo más especializado de seguidores. Es el caso de 'Stone', grabada en 1995 durante el periodo de 'Emancipation' y publicada ahora como adelanto del disco. También aparecen temas como 'Heaven', 'I Wonder', 'Tick Tick Bang' o 'The Guilty Ones', que hasta ahora permanecían inéditos en los archivos del artista.

Este mismo año ya fue presentada 'With This Tear', pieza registrada en 1991 y publicada como homenaje coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento del músico.

Un legado que sigue creciendo

Desde la muerte de Prince en abril de 2016, la gestión de su legado ha sido objeto de intensos debates entre herederos, administradores y seguidores. Sin embargo, las publicaciones oficiales han intentado mantener un cierto criterio archivístico, alternando reediciones de lujo con material completamente inédito.

Así, 'Originals' permitió escuchar las maquetas que Prince había escrito para otros artistas, mientras que 'Welcome 2 America' recuperó un álbum entero grabado en 2010 que nunca llegó a publicarse en vida. Ahora 'Timeless' nos recordará que incluso una década después de su muerte, Prince todavía tiene canciones capaces de sorprender al mundo.