telecinco.es 22 JUN 2026 - 11:28h.

A Summer Story X ha vuelto a superar todos sus récords: más de 80.000 personas en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey

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Arganda del Rey ha vuelto a ser el epicentro de la música electrónica en España durante el mes de junio gracias a A Summer Story X, la edición que ha celebrado el décimo aniversario del festival más importante de la capital del país. Para esta edición tan especial, A Summer Story X ha dado el resto para que los mejores artistas y Djs del mundo se reúnan en Madrid. Nada menos que la única fecha peninsular de la superestrella más grande de la música electrónica a nivel global como David Guetta que iluminó la noche del sábado con un setlist lleno de éxitos durante más de hora y media. También fue imprescindible, ese mismo sábado, el cierre del festival, cortesía, como es habitual, de DJ Nano y su Oro Viejo, que junto a Jamie Jones fueron los protagonistas de las últimas horas de esta edición 2026 de A Summer Story.

El viernes, para calentar motores, también había mucha calidad preparada en los tres escenarios del festival para poner a todo el mundo a bailar durante más de doce horas. Armin Van Buuren se encargó de cocinar el plato fuerte de la noche, y junto a Ely Oaks, Nicky Romero y el resto del espectacular cartel hicieron de la primera noche del festival algo inolvidable.

Fantasm, uno de los representantes más importantes de la nueva ola de hard techno puso el cierre cuando ya hacía un buen rato que el sol había salido y bañaba a las decenas de miles de personas que se congregaban en el escenario Air Europa.

Y es que A Summer Story X ha vuelto a superar todos sus récords y ha sido el motivo para que se congregaran hasta 80.000 almas en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey para celebrar la llegada del verano en dos de las noches más cortas del año. El festival consigue así establecerse como el más grande de Madrid y uno de los más importantes en la escena electrónica a nivel nacional y europeo.

El festival cierra así un décimo aniversario lleno de momentos memorables y su equipo ya se prepara para lo que venga en 2027, que seguro que será, al menos, igual de mágico que este.