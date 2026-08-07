Candela Hornero Madrid, 07 AGO 2026 - 12:52h.

El eclipse del 12 de agosto será total en buena parte de la mitad norte de España y parcial en el resto del país: consulta dónde y a qué hora podrás verlo desde tu municipio

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

Compartir







Apenas quedan unos días para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del verano. El próximo 12 de agosto de 2026, España podrá contemplar un eclipse de Sol que no se veía desde hace 114 años.

Si el eclipse será total o parcial dependerá del lugar desde el que se observe. En las zonas por las que pase la estrecha franja de totalidad, la Luna llegará a cubrir por completo el disco solar durante unos instantes. Fuera de ella, el eclipse será parcial y solo una parte del Sol quedará oculta.

¿Dónde se verá el eclipse total en España?

La franja de totalidad entrará en la península ibérica por Galicia después de atravesar el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo occidental de Islandia y el océano Atlántico. Desde Galicia, continuará su recorrido de oeste a este hasta alcanzar el Mediterráneo y salir por Baleares.

En España, el eclipse será total en casi toda la mitad norte de la Península y también podrá verse como total en Baleares, aunque no en todo el territorio de las provincias que atraviesa la franja. En la mitad sur, en cambio, será visible como eclipse parcial.

PUEDE INTERESARTE Así se fabrican las gafas especiales para ver el eclipse solar del 12 de agosto sin riesgo para nuestros ojos

La sombra de la Luna recorrerá numerosas provincias como A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València y Castelló de la Plana, entre otras. En algunas de estas provincias la totalidad no abarcará todo el territorio, por lo que será necesario consultar el punto concreto desde el que se quiera observar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Dónde se verá el eclipse de forma parcial?

En las zonas que queden fuera de la franja de totalidad, el eclipse podrá contemplarse de forma parcial. Esto significa que la Luna cubrirá una parte del disco solar, pero no llegará a ocultarlo por completo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así ocurrirá en gran parte de la mitad sur de la Península, aunque el grado de oscurecimiento variará según la ubicación. Incluso dentro de una misma provincia puede haber diferencias.

Para comprobar exactamente a qué hora comenzará el eclipse, cuánto Sol quedará oculto y si desde tu municipio podrá verse como total o parcial, el Instituto Geográfico Nacional dispone de un visualizador con información detallada para cada localidad.

¿A qué hora se verá el eclipse en España?

El eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora oficial de la Península y Baleares) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. En total, el fenómeno durará 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.

En España se observará en las últimas fases de su recorrido. Esto hará que el Sol esté muy bajo sobre el horizonte,, por lo que será fundamental buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

En Galicia, el primer lugar de España donde comenzará a verse, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de Sol. La fase de totalidad durará 76 segundos y el Sol se encontrará a unos 12 grados sobre el horizonte.

En Baleares, el último territorio español desde el que podrá contemplarse el fenómeno, comenzará a las 19:38 horas y alcanzará su máximo a las 20:32, apenas unos minutos antes de la puesta de Sol, con el astro situado a solo dos grados sobre el horizonte. Baleares será el último territorio español desde el que podrá contemplarse el fenómeno.

Una cita excepcional para los aficionados a la astronomía

España será el único territorio densamente poblado desde el que podrá observarse la totalidad de este eclipse. Por ello, se espera la llegada de numerosos aficionados y cazadores de eclipses que buscarán los mejores lugares para contemplarlo.

Además, el eclipse coincidirá con las fechas de máxima actividad de las Perseidas. La noche del 12 al 13 de agosto, la Luna estará en fase de luna nueva, por lo que su brillo no interferirá con la observación de los meteoros.