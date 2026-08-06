Europa Press Redacción Madrid 06 AGO 2026 - 12:44h.

El documento oficial presuntamente filtrado por Judith Piquet es un atestado policial publicado por el número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano

La alcaldesa de Alcalá de Henares, investigada por la polémica de las denuncias de agresiones sexuales

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El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares (Madrid) ha propuesto juzgar a la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

Según consta en el auto, al que ha accedido Europa Press, el juzgado ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado para investigar si las hechos investigados fuesen constitutivos de delito, una decisión con la que continúa el procedimiento judicial.

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Fotografía del informe policial

La causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular en el procedimiento, guarda relación con la polémica de enero de 2024 cuando Piquet aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable era "un varón negro y joven".

Lo hizo después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudiera a esta localidad a celebrar el Consejo de Gobierno para arropar a la alcaldesa tras unos graves altercados registrados entre inmigrantes trasladados por el Ejecutivo central desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera.

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La presidenta aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que en el municipio se habían producido, en el cuartel Primo de Rivera donde están ubicados los migrantes, "varias reyertas graves" y aseguró que ha habido "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado".

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Según la resolución, la alcaldesa remitió entre las 17 horas del día 17 de enero de 2024 y las 9.58 horas del día 18 de enero de 2024, por sí o a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento, la fotografía tomada del informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien publicó en su cuenta de la red social 'X' la fotografía del informe.

"Aparentemente, solo al nivel de indicios suficientes de la perpetración del delito previsto para el dictado del auto de incoación de diligencias previas, los hechos denunciados integrarían posiblemente la comisión de tal delito, claro está que sin perjuicio del desarrollo de las diligencias a practicar durante la fase de instrucción", señala.

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El PSOE tilda el caso de "bulo cruel"

Sobre ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Rodríguez, ha afirmado que este caso es "una auténtica vergüenza" por la que la alcaldesa "debería dimitir" y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, dar explicaciones por el "bulo cruel" que lanzaron hace dos años.

"Si empleamos el argot de Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete) va pa'lante", ha señalado, haciendo alusión a la filtración de un documento policial que se usó como "bulo xenófobo". "Todo esto se hizo para salvar a la presidenta", ha reprochado en declaraciones distribuidas a los medios.

La petición de dimisión ha sido apoyada por los alcaldes y alcaldesas del PSOE en la Comunidad de Madrid pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) porque consideran que Judith Piquet, como presidenta de la institución "deteriora el prestigio" de la misma.

Consideran, tal y como han expuesto en un comunicado, que su situación judicial "afecta" a la institución. En concreto, el vicepresidente de la FMM y alcalde de Parla, Ramón Jurado, a exigido la doble dimisión de Judith Piquet como alcaldesa de Alcalá de Henares y como presidenta de la FMM, además de reclamar explicaciones al PP de Madrid.

"Tienen que dar explicaciones porque no todo vale para 'salvar a la jefa'", ha señalado Jurado, haciendo alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha subrayado que la FMM "no merece este desprestigio" y cree que Piquet "es un lastre".

En concreto, alude también al papel de Serrano "que filtró el atestado para proteger la imagen de la presidenta Ayuso". "Esta gravedad se acentúa al tener en cuenta el objetivo con el que se realiza la filtración, que no es más que la de vincular inmigración con delincuencia, práctica habitual en dirigentes de la derecha y la ultraderecha", señalan los socialistas de la FMM.

Es por ello que han indicado que no puede representar a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid alguien que, presuntamente, "filtra documentos oficiales para generar odio, xenofobia, racismo y bulos, con el único fin de justificar a Ayuso".