El peligroso incidente que ocurrió este martes ha vuelto a poner bajo escrutinio la seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan

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El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba Donald Trump, voló a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en el espacio aéreo de Washington. El peligroso incidente que ocurrió este martes ha vuelto a poner bajo escrutinio la seguridad alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

El episodio ocurrió cuando la nave presidencial coincidió en las inmediaciones del aeropuerto con un vuelo de la aerolínea local Envoy, según informaron medios locales este miércoles.

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La preocupación por el control del tráfico aéreo en la zona

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha confirmado que se produjo una reducción temporal de la separación entre las aeronaves, mientras que las autoridades analizan la coordinación del tráfico aéreo en la zona, donde confluyen vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos vinculados al transporte presidencial.

El incidente se produce en un área de especial atención tras otros episodios de seguridad aérea en torno al aeropuerto Ronald Reagan, ubicado cerca del centro de Washington y de espacios aéreos restringidos.

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El espacio aéreo de esta zona metropolitana es motivo de preocupación en materia de seguridad desde que un helicóptero Black Hawk del Ejército se estrelló contra un vuelo de pasajeros de American Airlines el 29 de enero de 2025, causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.