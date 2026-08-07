La hermana de la víctima ha calificado al detenido como “un psicópata celoso y manipulador”

José Bautista amenazó a su expareja Gloria antes de degollarla en Murcia: "Voy a hacer todo por quitarte a la niña"

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Sigue la investigación del crimen cometido por José Bautista, que degolló a su expareja Gloria en el taller de una zapatería que regentaba en un centro comercial de Murcia durante la tarde del 5 de agosto. Tras cometer el crimen, el asesino avisó a un compañero y se dio a la fuga. Fue detenido en Puerto Lumbreras a las 00:15 horas del jueves.

Mientras, en el barrio en el que vivía Gloria, la conmoción y la tristeza es el sentimiento mayoritario entre los vecinos. Tal y como recoge ‘La Opinión de Murcia’, hay una división de opiniones entre los que muestran “sorpresa y preocupación” por el crimen y los que consideran que “se veía venir” por las “constantes” peleas que escucharon entre la fallecida y el detenido.

La hermana de Gloria ha calificado al detenido como “un psicópata celoso y manipulador” y explica que “llegó a ponerle un buscador para localizarla”. La familiar de la víctima ha contado al citado medio que su hermana “era una persona maravillosa hasta que conoció a ese manipulador, lo que terminó convirtiéndose en su perdición”.

Ya había amenazado con quitarle a su hija de cinco años

También lamenta que “volviese con ese psicópata” a pesar de las advertencias, pues bien era conocido su actitud “violenta”. Según informa el mismo medio, Juan Bautista G. C. ya habría agredido y amenazado a Gloria con quitarle a su hija de tan solo cinco años. Al parecer, el acusado reconoció tanto ante la Policía como ante la autoridad judicial que la empujó, la tiró al suelo y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que ambos tenían en común.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, cuando Gloria llamó a la Policía para denunciar que su expareja se había presentado en su domicilio, la había insultado, agredido, le había arrebatado el teléfono móvil y le habría amenazado: "No estás atendiendo a nuestra hija, voy a hacer todo lo posible por quitártela".