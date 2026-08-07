El dinero de la multa a Meta deberá destinarse a tratamientos de salud mental, según la decisión del tribunal de New México

Meta y YouTube, condenados por ser adictivos: La incógnita es si seguirán los pasos del tabaco

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Un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, ha condenado al gigante tecnológico Meta a pagar 567 millones de dólares al considerar que su gestión en la plataforma perjudica la salud y seguridad de los usuarios menores y adolescentes. El juez ha determinado que el dinero de la sanción se dedique íntegramente a un fondo para la atención de la salud mental de los jóvenes.

"Las plataformas de Meta constituyen una molestia pública porque su propósito y su efecto son maximizar la interacción de los usuarios, incluso de forma que resultan perjudiciales para la salud y la seguridad de los adolescentes", según ha argumentado el juez en el fallo, difundido en medios estadounidenses.

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La condena a Meta obliga a “eliminar las cuentas y toda la información personal recopilada de usuarios menores de 13 años”. El juez impone a la plataforma la obligación de desactivar las notificaciones de 8.00 a 3 de la madrugada los fines de semana durante el año escolar y de 10.00 de la noche a 7.00. todos los demás días para los usuarios menores de 18 años.

Las cuentas de los adolescentes de Nuevo México tendrán que estar configuradas de forma automática como privadas, y Meta tendrá que impedir que los usuarios “participen en interacciones románticas o sexualizadas con los chatbots de inteligencia artificial de Meta”.

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Un caso histórico abierto contra Meta en 2023

La resolución del juez Bryan Biedscheid cierra la segunda fase de un proceso civil impulsado por padres y profesores, abierto en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez y que se ha convertido ya en histórico. El fiscal ha acusado a las plataformas de redes sociales de Meta de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y exponer a los menores a los depredadores sexuales.

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Torrez calificó la decisión como una "victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet", según informó el diario Santa Fe New Mexican.

El fallo establece que el pago se destinará a un fondo que se debe crear para remediar los daños producidos por sus aplicaciones a los niños, además ordena a la compañía establecer límites temporales para los jóvenes, restricciones a las notificaciones y mejorar el sistema de comprobación de las denuncias de abusos de menores.

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Una avalancha de demandas contra Meta

La decisión judicial se produce después de que en una etapa preliminar del mismo caso, un juzgado condenara a la compañía de Mark Zuckerberg a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños al considerar que violó la ley de protección en la seguridad de los menores en Facebook e Instagram.

Meta y otros gigantes tecnológicos se encuentran en el centro de una avalancha de demandas en Estados Unidos por parte de colectivos, escuelas y estados a consecuencia de las adicciones en los jóvenes a estas redes sociales y el modelo de crecimiento de esta industria, poco regulada, durante años.