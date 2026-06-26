Rosa León y Silvio Rodríguez unen sus voces en un emocionante tema de su amiga fallecida: la letra

Redacción Uppers 26 JUN 2026 - 12:25h.

'Para los demás' formará parte del nuevo álbum de la cantautora producido por Alejo Stivel, 'Carta de amor a María Elena Walsh'

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La de Rosa León fue una de las voces más nítidas y valientes de la Transición. A través de sus interpretaciones de poetas fundamentales y de canciones convertidas en himnos de libertad, como su mítica versión de 'Al alba' de Luis Eduardo Aute, formó parte de la banda sonora de un país que despertaba de la dictadura franquista hacia la democracia. Tras casi 20 años de silencio musical la cantautora ha decidido regresar con un proyecto que tiene mucho de ajuste de cuentas sentimental y de declaración de principios.

'Carta de amor a María Elena Walsh', producido por Alejo Stivel, no nace como una recopilación de éxitos de la autora argentina, sino como un homenaje a una figura que marcó profundamente su trayectoria artística y personal. La intención es reivindicar una faceta de Walsh mucho menos conocida en España, la de compositora para adultos, poeta y referente ético, más allá de las populares canciones infantiles que aquí contribuyó a difundir.

El nuevo adelanto confirma esa intención. Tras los primeros sencillos, Rosa León acaba de publicar 'Para los demás', una interpretación junto a Silvio Rodríguez, fundador de la Nueva Trova y figura central de la canción de autor iberoamericana durante más de cinco décadas. De hecho, según la propia cantautora de 74 años, la canción parece escrita por el cubano pese a pertenecer al repertorio más reflexivo y humanista de Walsh.

La afinidad entre ambos universos musicales convierte el encuentro en uno de los momentos más simbólicos del inminente nuevo álbum y subraya el carácter iberoamericano de un proyecto concebido desde la admiración compartida por una autora cuya obra sigue dialogando con el presente.

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La figura de Alejo Stivel, productor del álbum e impulsor del proyecto, resultó decisiva para la participación de Rodríguez, gracias al vínculo personal y musical que comparten.

Un homenaje construido a muchas voces

Lejos de plantear un regreso en solitario, Rosa León ha querido rodearse de artistas de distintas generaciones y sensibilidades. El objetivo no era reunir nombres ilustres por puro reclamo, sino demostrar que las canciones de María Elena Walsh siguen encontrando eco en intérpretes muy diferentes, desde figuras históricas de la canción de autor hasta voces que representan la escena actual.

Ese planteamiento ya se ha ido haciendo visible con los adelantos publicados. El primero fue 'Como la cigarra', junto a Joaquín Sabina, una de las composiciones más emblemáticas de Walsh, convertida en símbolo de resistencia desde los años de la dictadura argentina.

Después llegó 'La Juana', con El Kanka, una pieza que retrata la vida de una empleada doméstica llegada del campo a la ciudad y que Rosa León considera plenamente vigente por la realidad social que describe.

Otro de los avances ha sido 'Manuelita la Tortuga', interpretada junto a Ana Belén. Aunque se trata de una de las canciones infantiles más célebres de María Elena Walsh, León insiste en que el disco está pensado para un público adulto y reivindica las múltiples lecturas que esconden estas composiciones aparentemente ingenuas.

El disco contará también con Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Rozalén, Andrés Suárez, Joaquín Reyes y Santiago Segura, entre otros invitados. Cada colaboración se vincula a una canción concreta del repertorio de María Elena Walsh y responde a la voluntad de mostrar la amplitud de una obra que abarca desde la canción de autor hasta el universo infantil sin perder profundidad literaria.

Letra de 'Para los demás'

Cultivo la rosa blanca

Y la buena voluntad

Para el que me da la mano

Y el otro que no me la da

A la lechuza enjaulada

Déjala que piense mal

Y al pájaro de la benevolencia

Échalo a volar

Al loco le doy razón

Y al bárbaro le doy paz

Mi canto y mi corazón

Son, son para los demás

El gallo por más que empuje

Jamás será gavilán

Por qué andar atropellando

Si voy a llegar igual

Yo no soy mejor que Pedro

Yo no valgo más que Juan

Si van a ponerme precio

Que sea el de humanidad

Al loco le doy razón

Y al bárbaro le doy paz

Mi canto y mi corazón

Son, son para los demás

Si al tiempo le pido tiempo

No me lo niega jamás

Es mío para los otros

En caso de necesidad

El que vive para nadie

Sabes dónde va a parar

A torres de arena y humo

Y a su propio funeral

Al loco le doy razón

Y al bárbaro le doy paz

Mi canto y mi corazón

Son, son para los demás