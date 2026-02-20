Ana Belén: "Víctor relativiza todo mucho, algo que a mí me falta porque yo enseguida hago una tragedia"

La actriz y cantante asegura que disfruta del presente sin pararse a pensar en la edad que tiene

Ana Belén, a los 74: "Veo a mis nietos y digo: '¿Cuándo ha pasado todo este tiempo?"

A sus 74 años Ana Belén no se esconde frente al espejo ni le teme al futuro, porque tiene claro que su historia todavía tiene mucho que contar y cantar. Aunque cuando se ve junto a sus nietos se sorprende de cuánto ha pasado el tiempo, ella sigue viéndose en su mejor momento, proyectando esa naturalidad arrebatadora que se percibe en cada concierto y en cada entrevista que concede.

Con más de seis décadas de trayectoria en la música, el cine y el teatro, Ana Belén atesora una vida entregada al arte y a la palabra que no se agota con la edad sino que madura como el mejor vino, siempre listo para sorprender al paladar del público que la sigue a lo largo de generaciones.

Y en ese camino vital no se puede obviar la historia de amor con Víctor Manuel, un vínculo que no solo ha sido personal sino también artístico y que ha dado lugar a canciones poderosas y recuerdos imborrables. Más de 50 años juntos y le sigue admirando." Es muy calmado, relativiza mucho todo, cosa que a mí me falta porque yo enseguida monto una tragedia. Es muy buen hombre", confiesa en su última entrevista con 'Harper's Bazaar'.

"Y luego, es un tío con el que me río. Somos muy cómplices, compartimos mucho, tenemos gustos muy parecidos y, aunque tenemos caracteres muy diferentes, somos muy disfrutones", agrega. Su matrimonio -formalizado en un Gibraltar alejado de las rigideces legales de la dictadura franquista- es un testimonio de cómo la vida encuentra caminos alternativos cuando el amor decide no plegarse a las reglas impuestas por otros.

Lo que une a Ana y Víctor va más allá de la complicidad artística o de las conversaciones divertidas sobre quién tiene más dinero —el cantautor asturiano revelaba recientemente en una entrevista televisiva que cada uno lleva sus cuentas separadas y que probablemente él gane más por derechos de autor-, porque lo que realmente les sostiene es su capacidad de adaptarse el uno al otro.

Mensaje para nostálgicos

En otra conversación con 'La Vanguardia' la cantante de 'Contamíname' no elude mirar de frente la memoria de España y la nostalgia reactiva de otros tiempos, afirmando con contundencia que bastaría una semana en la piel de quienes vivieron la dureza de “los guantazos y las bofetadas en el colegio, los castigos de rodillas cargando libros, los golpes en la mano con una vara” para comprender que añorar ese pasado es un error garrafal. "Todo tiempo pasado fue peor", es una de sus consignas vitales.

La curiosidad que no cesa

Lo que no cambia con la edad es su impulso vital, esa curiosidad que nunca se apaga y que la hace volver una y otra vez al escenario o a ponerse delante de una cámara, porque la jubilación no está entre sus pensamientos. Si el año pasado publicaba 'Vengo con ojos nuevos', un álbum en el que cantaba con fuerza femenina sin concesiones a lo superficial, ahora tiene lista nueva película, 'Islas', de la directora Marina Seresesky, que llega a las salas este 27 de febrero.

"Yo vivo y, cuando pienso en mí, no pienso en una mujer con esta edad. Como creo que ninguno pensamos en la edad que tenemos y de repente dices, 'Hostia, pues es verdad, qué edad tengo'. Pero estamos. Estamos y estamos con salud, que para eso ya te preocupas mucho porque esta es una profesión que te exige mucho porque, si no quieres, no te jubilas nunca. Siempre va a haber personajes que vas a poder hacer", reflexiona en 'Harper's Bazaar'.

El ejemplo de Ana Belén nos enseña que la madurez, una palabra que frecuentemente se asocia a resignación o a retirada, nos brinda la posibilidad de disfrutar aquí y ahora con la energía de quien ha conocido el pasado sin miedo a contarlo.