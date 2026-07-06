Así es la serie sobre Muhammad Ali producida por su viuda y Michael B. Jordan

Redacción Uppers 06 JUL 2026 - 17:33h.

Esta nueva serie promete diferenciarse de otros proyectos sobre Muhammad Alí centrándose en las victorias y derrotas que lo convirtieron en una leyenda

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Prime Video estrenará el próximo 4 de noviembre ‘The Greatest’, una nueva serie sobre la vida de Muhammad Ali. La plataforma ha difundido el primer tráiler de esta producción que, según AS, aspira a mostrar “sus mayores triunfos y caídas” a través de una mirada íntima y con acceso inédito a su historia.

La serie está producida por Lonnie Ali, viuda del legendario boxeador, y cuenta con Michael B. Jordan —reciente ganador del Oscar— como productor. El supervisor será Ben Watkins, director de ‘Cross’, mientras que el papel de Ali recaerá en Jaalen Best, un actor prácticamente desconocido que afronta el reto de interpretar a una de las figuras más influyentes del deporte mundial.

Muhammad Ali, campeón de boxeo, filántropo e icono mundial

Según recoge AS, la sinopsis del tráiler define ‘The Greatest’ como “una íntima mirada a la incomparable vida de Muhammad Ali, campeón de boxeo, filántropo e icono mundial”. La producción, añade, es “la primera serie de ficción autorizada sobre la serie de Muhammad Ali”, un aval que garantiza la implicación directa de su entorno más cercano.

La propuesta promete diferenciarse de otros proyectos recientes sobre el boxeador. Frente al enfoque más celebratorio del biopic cinematográfico de Michael, esta serie “explorará las extraordinarias victorias y derrotas que lo convirtieron en una leyenda, tanto dentro como fuera del cuadrilátero”. El objetivo es abarcar toda la transformación de Cassius Clay en Muhammad Ali, desde su adolescencia hasta su consolidación como símbolo global.

El guion incluirá episodios inéditos de su juventud, como su relación con sus padres y el verdadero origen del vínculo con su histórico entrenador Angelo Dundee. También aparecerán figuras clave en su evolución ideológica, como Malcolm X, cuya influencia fue decisiva en la vida del boxeador. La serie incorporará además a Sonny Liston, el rival al que Ali derrotó en el combate más trascendental de su carrera.