La cantante, de 74 años, hizo grande esta canción, originalmente titulada Vampires in Love: "Era realmente sobre dos vampiros"

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Bonnie Tyler ha dicho adiós tras unos meses complicados de enfermedad y hospitales. Y el mundo de la música se duele. Ya el 6 de mayo de 2026, el representante de Bonnie Tyler confirmaba que la cantante galesa había sido ingresada en un hospital de Faro, al sur de Portugal, ciudad en la que tiene su residencia, por una cirugía intestinal de urgencia. Los médicos encontraron una perforación intestinal tras varios días de dolor abdominal intenso. Aunque las informaciones iniciales indicaban que Tyler se estaba recuperando de la cirugía, la condición de la cantante de 74 años pasó a considerarse "muy delicada" y, por ello, tuvo que ser inducida a un coma médico para facilitar su recuperación. Algo que, desgraciadamente, no llegó a suceder. Sus fans de todo el mundo están desolados.

"La familia y el equipo de Bonnie están profundamente consternados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", ha dicho el equipo de la legendaria cantante.

La voz que nació de un bisturí

Bonnie Tyler no siempre tuvo esa voz tan característica. Nació como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, y pasó siete años actuando en pubs y clubs del sur de Gales antes de ser fichada por RCA Records en 1975. Su timbre rugoso y arenoso, que a la postre la hicieron tan inconfundible como icónica, fue consecuencia directa de una intervención quirúrgica. Ocurrió tras una operación para extirpar nódulos vocales, dando como resultado su característica voz rasposa.

Esta voz hueca tan única ha invitado a que sea comparada con artistas como Rod Stewart y Kim Carnes, y le ha valido el reconocimiento como la "Primera Dama Internacional del Rock", con un total estimado de 100 millones de discos vendidos en su carrera.

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La canción nació para los vampiros, no para las radios

Su tema más característico, Total Eclipse of the Heart tuvo una génesis de lo más óscura, incluso en sentido literal, a pesar de que hoy sea una canción habitual de karaokes, bodas y todo tipo de celebraciones. Jim Steinman, compositor de este tema, admitió en una entrevista en la revista Playbill en 2002 que la canción, originalmente titulada Vampires in Love, "era realmente sobre los vampiros. Si alguien escucha la letra, trata sobre la oscuridad, el poder de la oscuridad y el lugar del amor en la oscuridad". También dijo que era un tributo al film de 1922 Nosferatu.

Tyler lo confirmó años después: "Jim me contó que había empezado a escribir la canción para un posible musical sobre Nosferatu años antes, pero que nunca la terminó." Y lo curioso de la canción no se queda hay, ya que Steinman escribió la mayor parte de Total Eclipse of the Heart durante un eclipse lunar. No fue un capricho: el creador describió su propia obra como "un exorcismo con el que puedes bailar".

Meat Loaf la rechazó por dinero

La canción estuvo a punto de no llegar jamás a Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart y otra composición de Steinman, Making Love Out of Nothing at All, estaban destinadas al álbum de Meat Loaf titulado Midnight at the Lost and Found de 1983, pero por desacuerdos financieros entre discográficas, el cantante no llegó a utilizarlas.

Solo después de eso, Steinman las ofreció a Bonnie Tyler y a Air Supply. Tyler, por su parte, tuvo que insistir mucho para llegar a Steinman, al que tenía en el punto de mira desde que vio a Meat Loaf en la BBC cantando Bat Out of Hell. Tras ese momento no paró de insistir a los ejecutivos de su sello de que quería trabajar con ese productor. "Muff me miró como si estuviera loca y me dijo que Jim nunca lo haría. 'Solo quiero que se lo preguntes', le dije."

Aprendiendo al piano

La grabación fue tan poco ortodoxa como el propio Steinman. Tyler explica: "Jim nunca me dio una maqueta. Aprendí la canción entera junto al piano mientras Jim la tocaba." La sesión tuvo lugar en el Studio A de The Power Station en Nueva York, con Max Weinberg a la batería y Roy Bittan al piano, que son músicos que venían de trabajar con Bruce Springsteen.

Rory Dodd, quien cantaba el contrapunto "turn around, bright eyes", recuerda que llevaba diez horas cantando cuando Steinman le pidió que grabara su parte a las 2 de la madrugada. "Me dolía. Daría cualquier cosa por recibir una llamada y volver a escuchar esas palabras: 'Oye, Icy. He escrito una canción. ¿Quieres venir a cantarla?'"

El vídeo musical del tema, dirigido por Russell Mulcahy, se rodó en dos días en el Holloway Sanatorium, un antiguo hospital victoriano-gótico en Virginia Water, Surrey, Inglaterra. Tyler lo describió como una "producción masiva, masiva" rodada en condiciones de "frío helador". Los perros guardianes se negaban a entrar en las salas de abajo donde solían administrarse electroshocks.

Números que desconciertan

En su momento de mayor éxito, la canción vendió 80.000 copias al día y aproximadamente 8 millones de copias en total, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Alcanzó el número uno en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. El día del eclipse solar del 20 de marzo de 2015, Spotify registró un incremento del 214% en los streams de la canción. Y, según las palabras de la propia Bonnie Tyler en una entrevista con la revista OK!, "tiene más de mil millones de visualizaciones en YouTube".

Steinman, que murió en abril de 2021 a los 73 años de fallo renal, explicó el secreto del éxito de esta canción en una frase: la voz de Tyler "no es pura ni suave. Suena devastada, como si hubiera pasado por mucho".