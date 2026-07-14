Redacción Uppers 14 JUL 2026 - 20:17h.

La experiencia contará con un aforo de 164 personas y butacas facilitadas para el público, donde habrá palomitas y agua gratis

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El próximo miércoles 22 de julio, la plaza del Callao se transformará por una noche en un cine de verano gratuito. La acción permitirá a vecinos, visitantes, viajeros del tiempoy amantes del cine disfrutar, aunque 2015 ya nos pille con todos los spoilers vistos, de la proyección de Regreso al Futuro, uno de los grandes clásicos de la historia del séptimo arte.

Durante 100 años, Cines Callao ha visto a millones de madrileños entrar por sus puertas, llenando sus salas emblemáticas y disfrutando del cine. Ellos son los que han convertido a los cines en un lugar reconocible de la ciudad y en un emblema que sirve de punto de encuentro para generaciones enteras. Por eso Cines Callao ha decidido hacer algo diferente; devolverles el favor. La iniciativa llevará la experiencia cinematográfica más allá de las salas, aprovechando la pantalla exterior principal de los cines para que la proyección pueda verse desde todos los rincones de la plaza.

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Cada día, miles de personas atraviesan la Plaza del Callao. Durante décadas, Cines Callao ha contemplado ese ir y venir constante desde el mismo lugar. Ahora, por una noche, quiere invitar a la ciudad a hacer justo lo contrario: parar.

De lugar de paso a destino final

Para ello, la experiencia contará con un aforo de 164 personas y butacas facilitadas para el público. En sus asientos, los asistentes encontrarán palomitas y agua gratuitas, recuperando los pequeños rituales que hacen reconocible una velada de cine.

Las puertas abrirán a las 21:00h y la proyección comenzará a las 21:30h. El acceso será gratuito y las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar aforo. El espectador podrá llevar su propia comida y bebida para disfrutar de la sesión. Recordando que no está permitido el acceso con bebidas alcohólicas.

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Más que una celebración del aniversario de los cines, la acción nace como un gesto de agradecimiento, todo bajo una premisa muy clara: si normalmente quien cumple años es quien recibe los regalos, después de un siglo recibiéndolos de Madrid, ha llegado el momento de devolverlos.

Un regalo para Madrid

Por ello, el cine de verano se plantea como una experiencia abierta, gratuita y pensada para la ciudad. Un encuentro que reivindica el valor de los espacios públicos como lugares para la cultura y que recupera una de las tradiciones estivales más queridas. Porque para viajar al pasado han escogido una película muy adecuada. Y para celebrar el presente, una plaza llena de gente.

Con esta acción, la plaza del Callao dejará de ser, por unas horas, un lugar de paso para convertirse en una sala de cine y una cámara del tiempo al aire libre. Una invitación a mirar la ciudad de otra manera, a compartir una historia bajo el cielo de Madrid y a celebrar100 años de cine con quienes han hecho posible esa historia: los ciudadanos.