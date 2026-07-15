Don Omar vuelve a Europa en 2027: el artista celebrará seis conciertos en España

telecinco.es 15 JUL 2026 - 12:30h.

Muy pronto se anunciarán todos los detalles sobre la venta de entradas, los paquetes VIP y las experiencias exclusivas

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Don Omar confirma su esperado regreso a Europa con ‘The Last King World Tour’, Una gira que lo llevará a algunos de los escenarios más importantes del continente para reencontrarse con sus seguidores y celebrar su legado. El Rey del Reggaetón recorrerá trece ciudades del continente, entre ellas seis españolas, con un espectáculo que repasa los grandes himnos de una de las carreras más influyentes de la música urbana.

El anuncio llega en un momento especialmente significativo para el puertorriqueño. Coincidiendo con el 15º aniversario de ‘Danza Kuduro’, el éxito continúa haciendo historia al consolidarse como la canción latina con más reproducciones en Spotify y manteniéndose dentro del Top 50 Global de la plataforma, una muestra del extraordinario impacto internacional y la vigencia del catálogo de Don Omar.

Considerado uno de los grandes pioneros del reguetón, Don Omar ha sido una figura decisiva en la expansión global del género. Desde comienzos de los años 2000, su combinación de ritmos urbanos, letras reconocibles y una capacidad única para conectar con el público lo han convertido en una referencia imprescindible para varias generaciones de artistas y seguidores.

‘The Last King World Tour’ ofrecerá una producción de gran formato diseñada para recorrer toda la trayectoria del artista. El espectáculo combinará un potente despliegue audiovisual con un repertorio repleto de éxitos que han marcado generaciones, ofreciendo a los asistentes una experiencia que repasará más de dos décadas de carrera sobre los escenarios.

La gira europea contará con una presencia especialmente destacada en España, donde Don Omar ofrecerá seis conciertos repartidos por distintos puntos del país, confirmando la enorme conexión que mantiene con el público español desde hace más de veinte años.

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Fechas confirmadas – Europa 2027

24 de junio – Zúrich, Suiza

26 de junio – La Haya, Países Bajos

27 de junio – Düsseldorf, Alemania

30 de junio – París, Francia

2 de julio – Milán, Italia

4 de julio – Nápoles, Italia

6 de julio – Londres, Reino Unido

8 de julio – Bilbao, España

10 de julio – Valencia, España

11 de julio – Murcia, España

15 de julio – Madrid, España

16 de julio – Málaga, España

18 de julio – Galicia, España

Muy pronto se anunciarán todos los detalles sobre la venta de entradas, los paquetes VIP y las experiencias exclusivas disponibles para cada una de las ciudades incluidas en la gira. Ya puedes completar el pre registro en donomar.com para enterarte de todos los detalles.