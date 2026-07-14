El Gobierno hará un segundo intento de aprobarla en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo día 23 de julio

Pactos de Estado cada vez que hay un incendio que acaban en cenizas

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El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este martes la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. El Gobierno hará un segundo intento de aprobarla en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo día 23 de julio.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

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No es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit. De hecho, en lo que va de esta legislatura el Parlamento ha rechazado varias veces este punto en diferentes trámites presupuestarios.

Podemos y Compromís se han abstenido

La senda planteada esta vez por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.

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Cuando se conoció esa propuesta del déficit las comunidades del PP salieron a rechazarla en bloque y Junts también expresó su disconformidad con la misma. Finalmente estas dos formaciones, junto a Vox y UPN han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido, y el resto del hemiciclo ha votado a favor, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones.

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El Gobierno volverá a aprobar la misma senda de estabilidad en Consejo de Ministros y la presentará en el Congreso, donde previsiblemente volverá a decaer el día 23. Si esto ocurre, el Ejecutivo continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea, una argucia respaldada por la Abogacía del Estado.

El PP lo ve un "trile"

Durante el debate de la senda de déficit, el diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha rechazado frontalmente la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno al considerar que es un "trile". El 'popular' ha esgrimido que pese a ese margen fiscal superior a 5.800 millones, esa cantidad no podrá gastarse por las estrecheces de la regla de gasto que tienen que cumplir las autonomías.

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Asimismo, ha censurado la "irresponsabilidad fiscal" del Gobierno al haber "descontrolado" la regla de gasto, no haber aprobado unos nuevos Presupuestos en lo que va de legislatura y haber empobrecido a la población, de manera que "ocho millones de españoles dependen de subsidios o de salarios muy precarios".

Por parte de Vox, José María Figaredo se ha mostrado tajante sobre su voto a la senda de déficit: "No cuenten con nosotros". El diputado ha justificado el rechazo en la gestión presupuestaria que viene haciendo el Ejecutivo, señalando que ha aprobado solo tres presupuestos desde 2018, cuando lleva gobernando desde ese año.

Vox: "No cuenten con nosotros"

Figaredo ha denunciado que por mucho que el Gobierno quiera ensalzar a los presupuestos como los "más sociales", España lidera en pobreza infantil en Europa y los salarios netos reales de los españoles están peor que en 2018. "Estamos en ruina, nos hemos arruinado. Los servicios públicos están hechos un asco", ha censurado.

En el turno de Junts, Josep Maria Cruset ha sentenciado que el Gobierno no puede contar con los votos de su grupo a esta senda de déficit porque entiende que perjudica a Cataluña, pues según sus cálculos de cada cien euros de déficit que se reparten a las comunidades a Cataluña le toca uno.

"Lo que ustedes proponen hoy es evidente que es una estafa para Cataluña y ustedes no pueden contar con los siete votos de Junts para aprobarlo", ha subrayado Cruset desde la tribuna del Congreso.

Junts ve el trámite presupuestario un "teatro"

El diputado también ha tachado de "operación de marketing" y de "teatro" la tramitación presupuestaria, habida cuenta que el Gobierno no cuenta con mayoría en el Parlamento para aprobar los Presupuestos, para "tapar las flaquezas" y los "casos de corrupción" en los que está implicado el Gobierno.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, también ha confirmado su voto en contra a la senda y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha dicho que no puede dar su apoyo a la misma porque no fija un reparto diferenciado del déficit a las comunidades autónomas y considera que autonomías como la Comunidad Valenciana necesitan mayor capacidad de déficit.