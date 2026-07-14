El primer ministro israelí asegura que su país está preparado para cualquier escenario tras los últimos bombardeos de Estados Unidos

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes a Irán de que la respuesta de las fuerzas israelíes será "mucho más poderosa" si Teherán decide lanzar un nuevo ataque, en plena escalada de tensión tras los bombardeos de Estados Unidos sobre objetivos militares iraníes.

Durante un discurso pronunciado en Dimona, en el desierto del Néguev, Netanyahu lanzó un mensaje directo a los dirigentes iraníes. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel: "Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen que haya silencio si nos atacan. No esperen que se repita lo anterior porque no será una repetición. Esto será algo distinto, mucho más poderoso."

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Netanyahu ha insistido en que Israel está preparado para afrontar cualquier situación y ha defendido la política de responder con contundencia a cualquier agresión Benjamin Netanyahu: "Ya han quedado atrás los días en que alguien nos hacía daño y no respondíamos devolviendo el golpe con el doble de fuerza. Actuamos así contra el 'eje del mal' en Irán y seguiremos haciéndolo con cualquiera que nos perjudique."

Estados Unidos intensifica los bombardeos sobre Irán

Las declaraciones del mandatario israelí se producen después de que Estados Unidos, principal aliado de Israel, anunciara nuevos bombardeos contra objetivos militares en distintos puntos de Irán, entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

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Según Washington, los ataques buscan reducir la capacidad iraní para amenazar el transporte marítimo comercial, en un contexto de creciente incertidumbre sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Teherán.

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Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair, en Bahréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos y del Mando Central (CENTCOM), además de otras posiciones militares estadounidenses en Jordania.

La ofensiva se enmarca en la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán, una escalada que aumenta la tensión en Oriente Próximo y mantiene la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto.