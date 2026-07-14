Refuerza así su papel como heredera y presidenta de honor de la fundación, en una edición que ha reconocido el talento de seis jóvenes referentes

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Al igual que hizo en Oviedo el pasado mes de octubre durante los Premios Princesa de Asturias, el rey Felipe VI ha cedido este martes un mayor protagonismo a su hija mayor como heredera de la Corona en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona, celebrada en el Gran Teatre del Liceu. "La princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal" hacia los galardonados, ha anunciado el monarca, que en esta ocasión ha tomado la palabra al inicio de la ceremonia en lugar de clausurarla, como era habitual. "Veo caras de sorpresa. Tranquilos, no voy a hacer de presentador", ha bromeado el jefe del Estado.

Leonor afianza su papel en la Fundación Princesa de Girona

El rey ha destacado que, como presidenta de honor, Leonor de Borbón consolida así su compromiso con la Fundación Princesa de Girona. Asimismo, ha garantizado que tanto él como la reina Letizia y la infanta Sofía seguirán apoyando la labor de la fundación. La familia real ha presidido la ceremonia anual de estos premios, que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, la investigación, la acción social y las artes.

Los premiados de esta edición son la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, las empresarias Patricia Aymà y Mercedes Bidart, y los investigadores Rafael Luque y José Eduardo Méndez. Según ha señalado Felipe VI, estos jóvenes demuestran que "progresar juntos es lo único que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad".

Una generación de talento al servicio de la sociedad

Estos seis galardonados se suman a los 85 premiados de anteriores ediciones desde 2010, formando parte de la denominada Generación Premiados, una "familia" que, según el monarca, se ha convertido en un activo de enorme valor para la fundación. Felipe VI también ha destacado el papel de la entidad para acompañar el talento de los jóvenes, impulsar su desarrollo y abrir oportunidades para poner sus capacidades al servicio de la sociedad, ya que representan una fuente de progreso e innovación para dar respuesta a los nuevos desafíos.

Por último, el rey ha agradecido el compromiso, la generosidad y la implicación de quienes respaldan la Fundación Princesa de Girona, una institución que busca "transformar realidades para mejorarlas y, así, mejorarnos a todos", impulsando el talento joven como motor de cambio y progreso para la sociedad.