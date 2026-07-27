Hay cuatro personas heridas, entre ellas un niño de dos años que estaba con su familia en el Festival Gastronómico de Seattle

El tiroteo de este domingo en Seattle es uno de los 271 tiroteos masivos que han ocurrido este año en Estados Unidos

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Dos personas han muerto y al menos otras cuatro han resultado heridas en un tiroteo masivo, este domingo, en un festival gastronómico en Seattle. La Policía ha detenido a un sospechoso, según han informado las autoridades, aunque sin dar detalles de su identidad.

El Departamento de Bomberos de Seattle ha sido avisado del tiroteo en el Seattle Center, poco después de las 6:00 p.m. hora local sede del Bite of Seattle, un festival gastronómico adonde cada año acuden miles de asistentes.

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Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras cuatro, la más joven un niño de dos años, fueron trasladadas a un hospital, indicó el departamento en un comunicado. Una mujer herida grave falleció poco después en el hospital.

La Policía de Seattle, al noroeste de Estados Unidos, ha detenido a una persona, sospechosa de ser responsable del tiroteo masivo de este domingo en esa misma urbe, a causa del cual se han registrado "múltiples víctimas", algunas de ellas mortales.

La alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, ha agradecido "a los agentes de la Policía de Seattle que acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a un sospechoso". Además ha señalado que esta noche toda su atención está focalizada "en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que están a su lado", según el comunicado oficial.

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Wilson no ha especificado el número de fallecidos, ni tampoco el de personas heridas, pero pocas horas después la Policía de Seattle ha confirmado la muerte de tres personas y cuatro heridos en el tiroteo registrado en el Seattle Center, según ha publicado la CNN.

Apenas unos instantes después de que fueran escuchados los disparos, el cuerpo policial publicó un comunicado en redes en el cual instó a la ciudadanía a evitar esa zona en la que se celebraba un festival gastronómico a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.

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"La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado", ha asegurado Wilson calificando lo sucedido de "acto de violencia atroz".

El tiroteo de este domingo es uno de al menos 271 tiroteos masivos que han ocurrido este año en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas reciben disparos.