El festival vuelve a apostar por su cartel sorpresa: contará con 30 bandas de 12 países diferentes

La cita musical comienza este fin de semana y suma nuevas experiencias culturales

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El Festival Sinsal ya prepara una nueva edición marcada por la sorpresa, la música alternativa y los espacios singulares. El evento, uno de los más reconocidos de Galicia por su formato diferente, volverá a apostar por el cartel secreto, una de sus principales señas de identidad, y ampliará su programación con actividades en Vigo, la isla de San Simón y nuevos escenarios vinculados a Portugal.

Una edición más amplia con seis jornadas de programación

El Sinsal 2026 dará un paso adelante al extender su propuesta durante dos fines de semana consecutivos, una novedad respecto a anteriores ediciones. La primera parte tendrá lugar entre el 24 y el 26 de julio, con la tradicional conexión entre Vigo y la isla de San Simón, mientras que la segunda fase se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto con actividades en otros puntos del territorio.

La organización mantiene así la filosofía de convertir el festival en una experiencia más allá de los conciertos, combinando música, patrimonio, naturaleza y descubrimiento.

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Un festival donde el público desconoce el cartel

Uno de los elementos que hace único al Sinsal es que los asistentes no conocen los nombres de los artistas hasta llegar al destino. El público embarca rumbo a San Simón sin saber quién actuará, manteniendo el misterio que se ha convertido en la imagen más reconocible del evento. F

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La edición de este año reunirá a 30 bandas, solistas y DJ procedentes de 12 países, con propuestas internacionales y actuaciones que buscan alejarse del modelo tradicional de grandes festivales.

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Vigo gana protagonismo dentro del programa

Aunque la isla de San Simón seguirá siendo el centro del festival, Vigo tendrá un papel destacado en la programación de 2026. La ciudad acogerá conciertos especiales antes del traslado a la isla, incluyendo actuaciones en espacios singulares como el Planetario del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y la cámara semianecoica de la Universidade de Vigo.

Estas propuestas buscan unir música y ciencia en lugares poco habituales, reforzando el carácter experimental y diferente del festival.

Nuevos espacios y conexión con Portugal

La organización también ha decidido ampliar fronteras con actividades en el Camino Portugués y escenarios de Portugal, incorporando nuevas localizaciones a una cita que cada año atrae a público interesado en experiencias culturales alternativas.

El objetivo es consolidar el Sinsal como un evento internacional que combina música contemporánea, territorio y sostenibilidad, manteniendo una identidad propia frente a otros festivales de mayor formato.