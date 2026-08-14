La banda sueca celebra los 50 años de 'Dancing Queen' con una reedición especial del sencillo en vinilo de 10 pulgadas y la versión en español

Así son y así viven los hijos de los integrantes de ABBA

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Cincuenta años después de su publicación 'Dancing Queen', aquella canción que invitaba a una muchacha a olvidarse de todo por un instante y entregarse a la música conserva intacta su capacidad para llenar una pista de baile y sigue siendo el himno más querido de un repertorio tan repleto de himnos como el de ABBA.

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El tema se publicó un 14 de agosto de 1976, después de haber sido grabado muchos meses antes y de haber tenido una vida bastante agitada antes de llegar a las tiendas. En este medio siglo ha pasado de clásico instantáneo de la música disco a patrimonio sentimental de varias generaciones.

La banda celebra tan señalada onomástica con una reedición especial del sencillo en vinilo de 10 pulgadas que incluye ‘La Reina Del Baile’, la versión en español, en la cara B. Pero, ¿cómo una canción tan aparentemente sencilla terminó convirtiéndose en una de las grandes piezas de la música popular?

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Nació como ‘Boogaloo’

En agosto de 1975, Björn Ulvaeus y Benny Andersson entraron en los Glen Studios de Estocolmo con tres nuevas composiciones en una fase todavía embrionaria. Una llevaba el título provisional de ‘Tango’, otra era ‘Olle Olle’ y la tercera respondía al poco prometedor nombre de ‘Boogaloo’.

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Era esta última la que acabaría transformándose en ‘Dancing Queen’. Para conseguir el aire bailable que buscaban, los dos compositores miraron hacia la música disco estadounidense y, en particular, hacia ‘Rock Your Baby’ de George McCrae, un éxito de 1974 que les sirvió como referencia.

La base instrumental, con batería, bajo, guitarra y teclados, ya tenía algo especial. Tanto que cuando Benny llevó una grabación a casa para enseñársela a Anni-Frid Lyngstad, la cantante terminó llorando de emoción.

La reina tuvo que esperar su corona

Hay una pequeña ironía en la historia de ‘Dancing Queen’. ABBA sabía que tenía entre manos algo extraordinario, pero no fue la canción elegida para suceder a su gran hit ‘Mamma Mia!’. Cuando llegó el momento de escoger el siguiente sencillo, ‘Dancing Queen’ competía con ‘Fernando’. Stig Anderson, representante y figura decisiva en la carrera de ABBA, apostó por la segunda. Pensaba que una balada podía funcionar mejor después de la energía del single anterior. Björn y Benny terminaron aceptando la decisión.

Estreno de cuento de hadas

La primera gran presentación sueca de ‘Dancing Queen’ ocurrió en un escenario poco habitual para una canción destinada a las discotecas. El 18 de junio de 1976, ABBA actuó en la Ópera Real de Estocolmo durante una gala celebrada en vísperas de la boda del rey Carlos XVI Gustavo con Silvia Sommerlath.

El contexto era solemne, pero ABBA decidió jugar con él. Los cuatro aparecieron vestidos con trajes de inspiración barroca, como una especie de guiño divertido a la pompa de la ceremonia. La actuación fue televisada y convirtió la presentación de la canción en un acontecimiento nacional. La propia Ópera Real sueca recuerda que aquella noche ABBA actuó en el teatro con motivo de la boda real.

La portada de los sombreros blancos

Una de las fotografías más reconocibles de ABBA es la de la portada del single, en la que los cuatro aparecen con sombreros blancos y ropa negra. La imagen fue tomada por el fotógrafo Ola Lager, responsable de otras cubiertas del grupo. Se convirtió en una de las fotografías más difundidas de ABBA. Según la propia banda, también era una de sus imágenes favoritas.

La discoteca de Estocolmo

Cuando hoy pensamos en 'Dancing Queen' también aparece en nuestra mente aquella discoteca llena de gente bailando mientras ABBA interpretaba la canción. El responsable del vídeo fue Lasse Hallström, el director que acabaría teniendo una importante carrera internacional ('Chocolat', 'Las normas de la casa de la sidra')

El vídeo se rodó en la Alexandra’s, una discoteca del centro de Estocolmo que entonces estaba de moda. Hallström entendió que no necesitaba inventar una historia complicada. Si una canción hablaba de bailar, lo lógico era llevar a ABBA a una pista de baile y dejar que la música hiciera el resto.

Su único número 1 en USA

El éxito estadounidense de ‘Dancing Queen’ tuvo una consecuencia que a veces queda escondida bajo las cifras. En abril de 1977 se convirtió en el único número uno de ABBA en la lista Billboard Hot 100. Pero no fue solamente una cuestión de posiciones en las listas. En EEUU, la canción ayudó a cambiar la percepción del grupo. ABBA había sido considerado hasta entonces un conjunto de pop directo y muy melódico. ‘Dancing Queen’ empezó a sonar en los clubes y les abrió las puertas de un público diferente.

En 2025, el vídeo oficial superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el primero de ABBA en alcanzar esa cifra. Si hoy 'Dancing Queen' sigue plenamente vigente es porque funciona como pop, como disco y como canción de celebración. No exige pertenecer a una generación concreta ni conocer una determinada escena musical. Es una oda atemporal a la libertad, la juventud y la pura euforia de salir a bailar. Basta con reconocer ese piano, escuchar las voces de Agnetha Fältskog y Frida y dejarse llevar durante unos minutos en los que todo lo demás deja de importar. Y esa clase de magia es imposible que pase de moda.