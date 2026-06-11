'Dancing Queen', el himno eterno de ABBA, cumple 50 años

Cinco décadas después de su estreno, el clásico de ABBA sigue llenando pistas de baile y sumando nuevas generaciones de fans

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No hay fiesta en la que no suene 'Dancing Queen', el gran himno de ABBA, inmortalizado también por la película 'Mamma Mia!', celebra su 50 aniversario convertido en una de las canciones más populares de todos los tiempos.

La escena en la que Meryl Streep se lanza al agua al ritmo del éxito sueco es ya parte de la cultura popular, y es que, medio siglo después de su lanzamiento sigue habiendo millones de personas dispuestas a sentirse por unos minutos la reina de la pista de baile.

Un regalo para la realeza sueca

Hace ya cinco décadas, ABBA interpretó por primera vez la canción ante una auténtica reina, la de Suecia, la actuación tuvo lugar en la víspera de la boda del rey Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, como un regalo para los monarcas.

Desde entonces, el tema ha acompañado a la familia real en cumpleaños, aniversarios e incluso durante algunos cambios de guardia, consolidándose como una de las canciones más queridas del país. Otra reina, Isabel II de Inglaterra, confesó en una ocasión que 'Dancing Queen' era una de sus canciones favoritas. Un gusto compartido por millones de personas en todo el mundo, que han convertido el tema en un auténtico fenómeno musical.

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La canción acumula más de mil millones de visualizaciones en YouTube y ha sido versionada por artistas tan diversos como Cher, U2 o incluso Metallica, demostrando que su influencia trasciende generaciones y estilos musicales.

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La eterna juventud de la reina del baile

La joven de 17 años a la que hace referencia la letra parece no haber envejecido. Al contrario, 'Dancing Queen' ha rejuvenecido incluso a los propios ABBA, que regresaron a los escenarios gracias a sus innovadores avatares virtuales en el espectáculo ABBA Voyage.

La canción ha sonado en conciertos, musicales y películas, manteniendo intacta su capacidad para hacer bailar a varias generaciones de seguidores. Con motivo de su 50 aniversario, 'Dancing Queen' vuelve a brillar con una edición especial en vinilo cubierta de brillantina, un homenaje a uno de los mayores éxitos de la historia de la música.