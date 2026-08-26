Miley Cyrus, Obama y Elton John se despiden de Dolly Parton tras su muerte

Revelan la causa de la muerte de Dolly Parton, que perdió la vida cuatro días después de su hospitalización: el comunicado de su equipo

Compartir







Horas después de conocerse la muerte de Dolly Parton, Miley Cyrus ha roto su silencio y se ha sumado a las muestras de dolor y respeto por la muerte de la legendaria cantante de country. "El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour, en nuestros corazones", escribió Cyrus en un mensaje en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Muere el actor británico Tim Curry a los 80 años

La cantante que encarnó a Hannah Montana en la exitosa serie infantil de Disney Channel era una de las personas más cercanas a Parton (que era su madrina), al punto de que esta llegó a aparecer en el programa interpretando a su tía Dolly. La artista, de 33 años, es hija de Billy Ray Cyrus, artista country muy cercano a Parton desde los años noventa. "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente", concluyó.

Otras reacciones a la muerte de Dolly Parton

Por su parte, el cantante Elton John, amigo cercano de Parton, dijo estar "conmocionado y devastado" por su muerte. "Una artista excepcional, única e irremplazable, con un corazón bondadoso", indicó en un breve mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos.

PUEDE INTERESARTE Muere el periodista Álvaro de la Paz, a los 40 años

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El expresidente Obama (2009-2017) se sumó a las muestras de respeto por el fallecimiento de la cantante de country en un mensaje en el que ensalzó su legado. "Cuesta imaginar a personas que han tenido un mayor impacto que Dolly Parton. Nació en una cabaña de una sola habitación, ganó 11 Grammy y un Emmy, construyó un imperio, ayudó a millones de niños a leer, escribir y, por si eso no fuera suficiente, ayudó a acelerar la búsqueda de una vacuna contra la covid-19 que estaba desarrollando Moderna. ¡Vaya vida!", publicó en sus redes.

El fallecimiento de Parton ha causado conmoción en la industria de Hollywood, con múltiples tributos provenientes de celebridades como Beyoncé, Paul McCartney o Sabrina Carpenter, quienes colaboraron con Dolly Parton en sus discos más recientes, o la estrella estadounidense Taylor Swift.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otras personalidades, como Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, el legendario rockero Gene Simmons, Bill Anderson, Blake Sheldon o el propio Billy Ray Cyrus, se han sumado a los mensajes de la despedida de la cantante.

La muerte de Dolly Parton

Parton falleció ayer a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.

Su impacto llegó hasta la ciencia, con la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, bautizada así en honor a la cantante.