La cantante ha desvelado que se encuentra de cuatro meses de gestación, provocando una oleada de felicitaciones por parte de sus seguidores y rostros conocidos

Rozalén se retira temporalmente de la música: "Siento mucho agotamiento emocional, me toca descansar"

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Rozalén acaba de compartir una de las noticias más importantes de su vida. La cantante albaceteña ha anunciado este viernes, 28 de agosto, que está embarazada de su primer hijo, una maternidad que ha querido comunicar personalmente a sus seguidores con una fotografía junto a su pareja y una ecografía.

La artista, que siempre ha procurado mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, ha desvelado además que ya se encuentra de cuatro meses.

"Pollito vasco manchego en camino", ha escrito para comenzar su mensaje, haciendo un guiño a las raíces de ambos. Así, la artista ha confirmado que el embarazo ya está bastante avanzado. "Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas. Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", ha contado,

La cantante ha explicado que esta nueva etapa llega en un momento en el que está intentando tomarse la vida con más calma y dedicar tiempo a su vida profesional. "Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura", ha compartido.

Asimismo, no ha ocultado lo mucho que significa para ella esta nueva aventura personal. "Qué fuerte y emocionante es esto", ha reconocido, antes de cerrar su publicación con un cariñoso "Besos y amores a montones".

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Aunque la intérprete de 'Será mejor' no había hecho público hasta ahora que estaba esperando un bebé, su mensaje deja claro que lleva varios meses viviendo esta nueva realidad en la intimidad. La artista ha escogido este momento para compartirlo con sus seguidores, acompañando el anuncio de una imagen en la que la ecografía ocupa un papel protagonista.

Su anuncio no ha tardado en provocar una oleada de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión. Entre quienes han reaccionado públicamente a la noticia se encuentran artistas como David Bisbal, Miguel Ángel Muñoz, Blanca Suárez, Mala Rodríguez, Dulceida o Juanjo Bona, entre otros, que han querido trasladarle su cariño en este momento tan especial.

Quién es la pareja de Rozalén

Una de las cuestiones que inevitablemente ha despertado mayor curiosidad tras el anuncio es la identidad de la pareja con la que Rozalén va a convertirse en madre. La cantante aparece junto a él, cuyo nombre en redes sociales es Bonzo, en la fotografía con la que ha anunciado el embarazo.

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Tal y como se puede observar en los perfiles de las redes sociales de Rozalen, su pareja se llama Álvaro y es del País Vasco. Desde hace años comparte fotos junto a él y todo indica que ha formado parte de su equipo de trabajo, ya que en octubre de 2024 publicó una imagen junto a varias personas de su entorno profesional en la que aparece él.

Desde entonces, empezó a difundir más instantáneas junto a su pareja, ya en solitario, dejando claro que su vínculo iba más allá de la amistad.

Por el momento, Rozalén no ha ofrecido públicamente más detalles sobre él ni sobre su relación, manteniendo esa prudencia que siempre ha caracterizado la forma en la que protege su intimidad.

La vida sentimental de Rozalén ha estado tradicionalmente marcada por la discreción. Durante años, la artista mantuvo una relación con el periodista Daniel Ayllón, con quien llegó a compartir una vida alejada del ruido mediático. Ambos vivieron juntos en una casa de campo en Valdemorillo, en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin hace tiempo, dando paso a su actual relación con el que será el padre de su hijo.