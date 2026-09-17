Aron Piper estrena colaboración con el cantante puertorriqueño ROBI

telecinco.es 17 SEP 2026 - 10:47h.

Una colaboración inédita que conecta Puerto Rico y España desde un lugar íntimo y personal

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Una de las voces de la nueva generación del pop puertorriqueño, ROBI se une al actor y cantante Aron Piper para presentar “De Sueño En Sueño”, una colaboración inédita que conecta Puerto Rico y España desde un lugar íntimo y personal. Piper, una figura reconocida de la nueva generación de artistas españoles con una carrera que cruza la actuación y la música, aporta a la colaboración una sensibilidad que conecta de forma natural con el universo más íntimo y alternativo de ROBI. “De Sueño En Sueño” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Desde el pop alternativo, “De Sueño En Sueño” encuentra fuerza en la intimidad. Con una producción atmosférica y de matices melancólicos, el tema apuesta por un sonido contenido que mantiene las voces de ROBI y Aron Piper al centro. Sus interpretaciones se entrelazan para capturar la tensión entre querer olvidar y seguir sintiendo, recorriendo ese territorio difuso donde los recuerdos encuentran refugio en los sueños. Dirigido por Alberto Santiago Martín y Virginia Arcas en la producción, el sencillo llega acompañado de un video musical que traslada esa misma carga emocional al plano visual y que ya se encuentra disponible en los canales oficiales de YouTube de los artistas.

“Me gusta que ‘De Sueño En Sueño’ habla de algo que creo que nos ha pasado a muchos: pensar que ya superaste a alguien y darte cuenta de que todavía existe en algún rincón de ti. Puede que ya no esté en tu día a día, pero aparece en un recuerdo, en una canción o cuando te duermes. Aron conectó con esa emoción de una manera muy natural y siento que eso le dio otra dimensión a la canción”, comparte ROBI.

El lanzamiento da continuidad a “sorry si soy GRRRIS” , el álbum debut que ha consolidado a ROBI como uno de los artistas que lideran la nueva ola del pop puertorriqueño. Con más de 37.6 millones de reproducciones acumuladas a través de plataformas digitales, incluyendo 25.3 millones en Spotify, el proyecto ha impulsado también un renovado interés por su catálogo: durante los últimos tres meses, canciones como "Café de Barcelona", “Si a los 30 seguimos solos”, “sorry por esta canción (Londres)”, “OK.” y “sorry es que soy intenso (Apocalipsis)", registraron importantes aumentos en reproducciones frente a los tres meses anteriores, extendiendo su recorrido más allá del álbum y ganándose un lugar recurrente en las playlists de sus fans.

Ese crecimiento también se ha traducido en mayor presencia internacional. “sorry es que soy bipolarrr”, junto a Young Miko, ingresó a los Viral Daily Charts de 18 países, alcanzando el Top 10 en Uruguay (#5) y México (#9), además de posicionarse en Argentina (#11), Colombia (#15) y España (#24). A esto se suma el respaldo editorial de plataformas globales, con portadas y destacados en playlists como el nuevo pop, Sólo Pop y Flow Tranqui de Spotify; Dale Play de Apple Music; Latin Pop Before It Breaks de YouTube; Somos Pop de Amazon Music; Pop de hoy de TIDAL; Nuevo Pop Latino de Claro Música; y Popsensacion de Audiomack, además de presencia en campañas exteriores de Spotify en Miami y YouTube en Los Ángeles.

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