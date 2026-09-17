La decisión se sustenta en la imposibilidad legal de establecer un nexo causal directo entre las decisiones adoptadas por el centro y la muerte de la menor

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SevillaLa Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la causa penal abierta contra el colegio de Sandra Peña por la muerte de la menor de 14 años, que se quitó la vida el pasado 14 de octubre de 2025 por un presunto caso de acoso escolar.

Tras un largo litigio iniciado desde entonces, el tribunal ahora ha desestimado el último recurso presentado por la familia de la sevillana, ratificando el sobreseimiento provisional de la causa contra el director del centro, la jefa de estudios, la tutora y la orientadora escolar.

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La Audiencia Provincial de Sevilla y el archivo de la causa contra el colegio de Sandra Peña

Con este pronunciamiento, la Audiencia de Sevilla incide en la imposibilidad legal de establecer un nexo causal directo entre las decisiones adoptadas por el centro de la menor, el colegio Irlandesas de Loreto, y su muerte, que tuvo lugar fuera del horario lectivo, en el ámbito privado de su domicilio.

De este modo, la resolución adoptada, según informa ABC Sevilla, asume en su integridad los postulados de la Fiscalía, que advirtió en su escrito de la dificultad para encajar en el Código Penal un delito de comisión por omisión por parte del centro educativo. Y concretamente, por el principio de territorialidad y competencia de custodia, el deber 'in vigilando' de los educadores, que expira toda vez el alumno ha abandonado las instalaciones, según refiere el citado medio.

El recurso de los padres de Sandra Peña

Los padres de Sandra Peña recurrieron el pasado mes de junio ante la Audiencia de Sevilla el archivo de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio privado. Los progenitores, según recalcó entonces el abogado de la familia, pedían, entre otros, que se tuviese en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol (0,59 miligramos), por si esto pudo producirse antes en el propio colegio, dado que se suicidó muy poco después de la salida de clase.

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La formalización del recurso de apelación, concretamente, se produjo después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza 7, confirmara la resolución por la que ya acordó el archivo provisional de la querella por posibles delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante.

A ese respecto, el juez decidió no continuar con el procedimiento "por falta de sustento jurídico" para responsabilizar de la muerte de una alumna al personal educativo del colegio, y consideró innecesario reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores, que investiga por su parte a tres alumnas señaladas como posibles acosadoras.

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En el auto de archivo provisional de la querella, ahora ratificado por la Audiencia Provincial de Sevilla, el magistrado entendía que el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida".