Gonzalo Barquilla 16 SEP 2026 - 18:50h.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por la desaparición de Alejandro Navarro Ríos en Ronda en mayo de 2024

La UDEV ha registrado esta jornada la casa donde vivía Alejandro Navarro Ríos, el joven desaparecido en Ronda en 2024

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La Policía Nacional ha detenido a Paco y Nuria, los vecinos de Ronda con los que convivía Alejandro Navarro Ríos y a los que el joven llamaba sus 'tíos', en el marco de la investigación por su desaparición en mayo de 2024. Según ha informado a la web de 'Informativos Telecinco' Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, también han sido arrestadas otras dos personas relacionadas con ellos, la cuñada de Paco y el marido de esta.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ha desplegado un operativo desde primera hora de este miércoles en la vivienda de la barriada de La Dehesa donde residía Álex que ha concluido pasadas las 17:00 horas. Según la información trasladada por Adonay, los investigadores podrían haber localizado el cadáver del joven emparedado en la vivienda y su ropa enterrada en el patio, precisamente una de las zonas en las que los agentes han estado trabajando durante horas con una miniexcavadora. No obstante, las autoridades no han confirmado por ahora el hallazgo a nivel oficial.

Los cuatro detenidos han abandonado finalmente el domicilio entre gritos de "asesinos" de algunas de las personas que se encontraban en el exterior. La investigación permanece bajo secreto de sumario y, por el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido públicamente detalles sobre los arrestos ni sobre el supuesto hallazgo.

Paco y Nuria, los vecinos a los que Álex llamaba 'tíos'

Paco y Nuria eran dos personas del entorno más cercano de Alejandro en el momento en que desapareció. El joven había dejado de convivir con su madre y se había instalado en su vivienda de la barriada de La Dehesa. De hecho, Paco vive justo abajo de su madre. Él en el bajo y ella en el primero. Álex se refería a Paco y a Nuria como sus 'tíos', aunque no eran familiares directos.

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La madre de Alejandro y dos de sus tías, familiares directas del joven, han seguido muy pendientes durante estos más de dos años de cualquier información que pudiera permitir esclarecer qué le había ocurrido. La desaparición de Álex mantuvo activa durante todo este tiempo la búsqueda por parte de su familia y de las plataformas especializadas.

Jorge Adonay recuerda que llegó a hablar personalmente con Paco durante las batidas y las distintas actuaciones realizadas para tratar de localizar a Álex. Según explica, el vecino siempre negó tener relación con la desaparición y mantenía una actitud que Adonay describe como esquiva cuando se abordaba el caso.

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Cuatro detenidos y un registro que se prolongó durante horas

La UDEV se desplazó a la vivienda a primera hora de este miércoles. Los agentes accedieron al patio con una miniexcavadora con cadenas y comenzaron a revisar el terreno, mientras el dispositivo se prolongaba durante toda la mañana y buena parte de la tarde.

Según Adonay, además de Paco y Nuria fueron detenidos la cuñada de Paco y el marido de esta. El presidente de la plataforma sostiene que habría más personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido, por lo que la investigación no quedaría necesariamente limitada a los cuatro arrestados.

La Policía Nacional mantiene el procedimiento bajo secreto de sumario. Por ello, deberán ser las actuaciones judiciales y policiales las que determinen qué papel habría desempeñado cada uno de los detenidos y qué ocurrió con Alejandro.

Más de dos años buscando a Alejandro

Alejandro Navarro Ríos tenía 25 años cuando desapareció en Ronda. Su rastro se perdió entre el 4 y el 5 de mayo de 2024. No llevaba dinero ni documentación y era conocido en la localidad, entre otras cosas, por tocar la flauta a las puertas de los supermercados, motivo por el que llegó a ser conocido como 'el joven de la flauta'. La plataforma Adonay participó durante estos dos años en distintas batidas para intentar localizarlo. Jorge Adonay recuerda especialmente las búsquedas realizadas en diferentes puntos de Ronda y también en el entorno del río Tajo.

En marzo de este año la Policía Nacional ya había desplegado un amplio dispositivo con unidades desplazadas desde Madrid, perros y maquinaria pesada. Los agentes rastrearon entonces los alrededores del Punto Limpio de Ronda y una zona de pinar, aunque aquella búsqueda terminó sin resultados.

Ahora, el presunto hallazgo que Adonay atribuye al operativo de este miércoles supone un giro radical en el caso de Alejandro, así como las cuatro detenciones. La investigación deberá esclarecer cómo murió el joven, quiénes participaron presuntamente en lo ocurrido y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los cuatro detenidos, además de determinar si existen más implicados.