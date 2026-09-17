Los investigadores han vaciado los datos de su teléfono móvil y han descubierto que no hay ninguna alusión a los problemas físicos

La defensa de Jonathan Andic demuestra que viajó a Quito con su móvil y que lo utilizó hasta que se lo robaron

Compartir







BarcelonaNovedades en el caso de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango. Los investigadores han vaciado los datos de su teléfono móvil y han descubierto que no hay ninguna alusión a los problemas físicos que alegaba la defensa de su hijo, el único sospechoso de su muerte.

Fue la defensa del hijo del fundador de Mango la que utilizó un vídeo en el que aparecía Isak Andic para intentar demostrar el empresario tenía artrosis, perdía el equilibrio y que, por eso, se cayó accidentalmente ladera abajo. Ahora, los investigadores aseguran que las dos caídas son diferentes.

La app Health del móvil de Jonathan Andic, clave en la investigación

La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ordenó este pasado jueves un informe sobre el viaje relámpago (48 horas) que hizo Jonathan a Quito, Ecuador, que incluya el desglose de sus llamadas telefónicas y el uso de su tarjeta de crédito. Los Mossos se encuentran ultimando ese informe que puede ser clave en la investigación.

Andik asegura que durante ese viaje perdió el móvil que llevaba en Montserrat el día que murió su padre. En su declaración judicial, el hijo del fundador de Mango aseguró que le robaron el teléfono durante una breve salida por la capital de Ecuador.

El viaje, según declaró, lo hizo por un tema empresarial, del que hasta el momento no ha dado detalles. Andic admitió que no denunció la desaparición de su teléfono, hecho por el que Policía, fiscal y jueza sospecharon que el viaje se hizo en realidad para deshacerse del terminal que estuvo en Montserrat el día de los hechos investigados. Un argumento que la defensa siempre ha negado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La app solo se volvió a conectar en el nuevo iPhone

La policía ha confirmado que ese teléfono sí viajó a Ecuador, pero sigue habiendo otra incógnita sin resolver: la aplicación de Salud, Health, no se activó desde el día anterior al viaje y solo se volvió a conectar cuando el nuevo teléfono, un iPhone 16, ya estaba en posesión de Andic en Palau de Plegamans.

Esa aplicación ha servido para los investigadores para reconstruir los pasos que tanto el padre como el hijo realizaron el día de la muerte del empresario fallecido y concreta los tiempos del momento de la caída. También se comprobó que esa app nunca había dejado de funcionar en otros viajes al extranjero.

La defensa rechazó el argumento de la juez, que calificó de “extrañas” las circunstancias en las que Andic perdió el teléfono. “Basta acudir a fuentes abiertas sobre las estadísticas de robos y hurtos en la vía pública” en Quito, señaló el letrado en un escrito recogido por ‘La Vanguardia’.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El hijo de Isak Andic no intentó recuperar sus datos perdidos

Apple conserva el historial del terminal en su nube (iCloud) y lo más habitual para los que sufren un robo o pérdida es recurrir a esa copia para no perder el histórico, conversaciones, números telefónicos, fotos, vídeos, entre otros, una circunstancia que ha impedido a los Mossos d’Esquadra acceder a conversaciones que los investigadores consideran claves en este caso. De ahí las sospechas sobre el comportamiento de Jonathan Andic que no intentó recuperar sus datos perdidos.

El teléfono de su padre, que llevaba consigo el día de su muerte, si aparecen todas las conversaciones que mantuvo con su hijo Jonathan. En este móvil también aparece otro indicio de interés porque Jonathan en una de sus declaraciones aseguró que él se encontraba unos metros por delante de su padre en el momento de su caída porque Isak se había detenido para sacar alguna foto. Los investigadores, sin embargo, en su teléfono solo han encontrado imágenes que hizo al inicio de la excursión.

La defensa de Jonathan Andic, que ha recurrido esos indicios, ha contestado la tesis de los investigadores. Ha negado que el acusado borrara los datos del teléfono móvil, sino que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp”, una opción que no consta que tuviera activadas.