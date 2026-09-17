Los bomberos han localizado su cuerpo sin vida a unos 500 metros del punto donde se encontraba su vehículo

Descenso de las temperaturas en el norte y tormentas fuertes en el este y Baleares: la Aemet alerta de posibles inundaciones y riadas

Compartir







BarcelonaEl temporal de fuertes tormentas que está sacudiendo especialmente al este de España y que ha activado las alertas deja ya una víctima mortal en Barcelona. Se trata de un hombre que ha sido localizado por los servicios de emergencia durante la madrugada de este jueves a unos 500 metros del punto donde se encontraba su vehículo, arrastrado por una fuerte riada en una riera en Olivellla, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Según han informado los Bomberos de Cataluña, tras recuperar el cuerpo, los Mossos d'Esquadra han confirmado que la víctima se trataba del conductor del coche.

PUEDE INTERESARTE Las fuertes lluvias y tormentas dejan hasta 85 l/m2 en el área metropolitana de Valencia

El vehículo, arrastrado por la riada tras las fuertes lluvias en Cataluña

Previamente al aciago hallazgo, Emergencias había recibido a las 23:03 horas el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo. En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones.

Tras confirmarse el deceso, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha expresado a través de sus redes sociales su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares de la víctima, al tiempo en que ha transmitido su apoyo "a todos los municipios afectados" por las fuertes tormentas y su agradecimiento a "los alcaldes, alcaldesas y a todos los servicios de emergencia por su labor".

Desde 'X', el socialista ha recalcado igualmente que está en contacto con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, para "seguir la evolución y las consecuencias de las lluvias intensas en diversas zonas de Cataluña".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mensajes ES-Alert por las fuertes lluvias y sus inundaciones

Ante la situación, al igual que ha ocurrido en Valencia, donde la acumulación del agua y el estado de algunos barrancos, como el del Poyo, en Paiporta, ha vuelto a reavivar la preocupación recordando la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, se han enviado mensajes de alerta ES-Alert a los móviles también en la comarca del Barcelonès y Maresme en Barcelona "por las intensas lluvias", como ha explicado Salvador Illa a través de sus redes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es importante seguir las indicaciones de Emergencias Cataluña, no acercarse a ríos, rieras y barrancos, y no aparcar en puntos inundables", ha incidido, llamando a la "máxima precaución".

En ese sentido, Protección Civil ha alertado al mismo tiempo del "riesgo de inundaciones repentinas", llamando a "extremar las precauciones en la movilidad" y "seguir las indicaciones de las autoridades".