¿Quién era la misteriosa 'Chica de ayer' a la que le cantó Antonio Vega?

Paloma Concejero, directora de 'Antonio Vega. Tu voz entre otras mil', apunta a una "chica vasca diseñadora"

Auge y caída del dios de la música que venció a todos, salvo a sí mismo

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Quizá sea la mejor canción de la Movida. Y, para muchos, directamente la mejor canción que ha dado el pop español. 'La chica de ayer', de Nacha Pop, tiene esa rara condición de los clásicos que parecen haber existido toda la vida. Sus primeros acordes ya bastan para transportarnos a una época, unas calles, una edad y hasta una determinada forma de mirar el mundo. Antonio Vega la escribió cuando apenas tenía 20 años y, sin embargo, dejó en ella una inasible melancolía adulta. Lo más curioso es que, cuatro décadas después, seguimos sin saber con certeza quién era aquella muchacha de cabellos dorados que jugaba con las flores en su jardín.

El misterio acaba de recuperar actualidad al hablar recientemente sobre ello ello Paloma Concejero, directora del documental 'Antonio Vega. Tu voz entre otras mil', en el programa 'El Faro' de la cadena Ser, durante un homenaje al músico en el que también participó Bosco Ussía, autor de la biografía 'Antonio Vega. Mis cuatro estaciones'.

Todo empezó en la mili

La historia más aceptada sobre el nacimiento de 'La chica de ayer' tiene poco que ver, al menos inicialmente, con una historia de amor. Vega estaba haciendo el servicio militar en Valencia en 1977 cuando tuvo un enfrentamiento con un mando y en vez de mandarle al calabozo le enviaron a tomar el aire.

El compositor cogió la moto y condujo hasta llegar a la playa de la Malvarrosa. Allí, con la guitarra, empezó a dar forma a una melodía que acabaría convirtiéndose en su primera gran canción. La letra, sin embargo, acabaría tomando forma después en Madrid. Cuando Nacha Pop preparaba su primer disco, Antonio ni siquiera consideraba aquella composición como una de sus grandes bazas. La tenía guardada como una simple balada y tuvo que ser Teddy Bautista, productor del álbum, quien le convenció de su potencial.

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Durante años, Antonio Vega no quiso explicar quién era la mujer de la canción. Tampoco su hermano Carlos pudo dar una respuesta. De hecho, este estaba convencido de que no había ninguna mujer concreta detrás de la letra. Para él, 'Chica de ayer' hablaba más bien de una sensación, de un ambiente, de algo que estaba empezando a ocurrir en España.

También hubo quien buscó a la protagonista entre las mujeres que pasaron por la vida sentimental de Antonio. Se mencionaron Teresa Lloret y Marga del Río, dos relaciones importantes en su biografía, pero ambas han quedado descartadas como inspiración de esta canción.

Otra candidata fue Carmen García-Loygorri, hermana de Will More, el actor de 'Arrebato', y vinculada sentimentalmente a Vega en los primeros años 80, pero el mencionado documental de Concejero abrió otra posibilidad.

La puerta del misterio

Jaime Conde, primer batería de Nacha Pop, siempre sostuvo que la mujer que había inspirado la canción era "una chica vasca, que era diseñadora (...) un ligue de Antonio mientras estaba en la mili, yendo y viniendo", pero la pista definitiva estaba en una fotografía que mostraba a Antonio acompañado por una joven rubia que había formado parte de la pandilla del músico durante una determinada época.

El origen de la identificación estuvo en el periodista Santi Segurola, quien le señaló a Concejero que una mujer llamada Maite Echanojaúregui se había reconocido al ver el documental y "era la que aparece como posible chica de ayer". La cineasta quiso entonces ponerse en contacto con ella para conocer su historia y saber más sobre su relación con el músico. Incluso tenía intención de documentar y grabar ese encuentro, pero el trabajo hizo que se retrasara.

Finalmente, la mujer murió en 2015, antes de que pudieran verse personalmente, de manera que la directora nunca llegó a escuchar lo que podía contar aquella mujer sobre Antonio Vega y sobre la canción. "De alguna forma también es el destino, ¿no? Se llevó esas historias y esos secretos a la tumba", concluía Concejero, que tampoco da por totalmente seguro que Maite fuese la protagonista de la canción.

La propia Concejero ha terminado apuntando hacia la posibilidad de que 'la chica de ayer' no fuera una persona concreta, sino una figura construida con recuerdos, sensaciones y experiencias. Una mujer real pudo estar en el origen, pero la canción habría convertido aquella experiencia concreta en algo mucho más amplio.

Lo cierto es que cuanto más se intenta averiguar quién era ella, menos necesaria parece la respuesta. Antonio escribió una canción plagada de imágenes (las calles mojadas, la ventana, el jardín, la noche, el bar Penta, esa mujer que aparece y desaparece) pero no construyó una historia, ni mucho menos un retrato biográfico reconocible. Eso explicaría por qué tantas mujeres han podido reconocerse en ella y por qué el tema ha envejecido tan bien.

La han grabado, entre otros, Enrique Iglesias, El Canto del Loco, Juanes, Germán Coppini, Undershakers, Antonio Carmona y el grupo estadounidense Gigolo Aunts, que la convirtió en 'The Girl from Yesterday'. Incluso ha sido acusada de plagio. Pero después de todos los años transcurridos, la identidad de la chica permanece en penumbra. Y está bien que cada nueva generación juegue a encontrarla. En una antigua novia, en un amor perdido o simplemente en la persona que fuimos ayer.